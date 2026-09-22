 

Центробанк запретил обналичивание цифровых рублей для защиты граждан от мошенников

22.09.2026, 18:15, Разное
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Банк России отключил функцию обналичивания цифровых рублей, поскольку это необходимо для «защиты сбережений граждан от мошенников, карманников, уличных грабителей и агрессивной физической среды».

Как объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, превращать цифровой рубль «в бумажку с видом Хабаровска или Владивостока – это даунгрейд и в контексте технологии, и в контексте статуса».

«Цифровой рубль – это по сути смарт-контракт. Как только он материализуется в купюру, то теряет криптографическую защиту и становится уязвим – даже может быть банально постиран в машинке», – пояснила она.

Теперь при попытке запросить выдачу наличных с кошелька цифрового рубля банкомат не выдаёт купюры, а печатает длинный чек с объяснением нематериальной природы токенов и рекомендацией беречь природу. Ассоциация банков России поддержала решение, отметив, что оно снимает с кредитных организаций инкассационную нагрузку.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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