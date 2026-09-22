 

В Греции пропал 46-летний израильтянин во время восхождения на Олимп

22.09.2026, 21:18, Разное
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В Греции ведутся поиски 46-летнего израильтянина Ами Йогева, который в воскресенье начал восхождение на Олимп и с тех пор не выходит на связь. Об этом сообщила радиостанция «Кан» со ссылкой на семью пропавшего, которая обратилась за помощью к израильтянам, находящимся в этом районе.

По словам родственников, Йогев начал маршрут от парковки Приония и направился вверх по тропе E4. Связь с ним прекратилась после того, как он отправил матери фотографию, сделанную, предположительно, после второй остановки на маршруте.

Радиостанция «Кан» сообщила, что Йогева могли видеть в районе Калакоса, но эта информация нуждается в проверке.


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