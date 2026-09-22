Трамп — Виткофф и Кушнер встретились с представителями Ирана в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Нью-Йорке встречу с членами иранской делегации, прибывшей на Генеральную ассамблею ООН. По словам Трампа, контакты с Тегераном продолжатся, и еще одна встреча ожидается в течение дня.

Трамп сделал это заявление после переговоров в Владимиром Зеленским. По его словам, переговоры продолжались около трех часов и прошли «очень хорошо». Еще одна встреча должна состояться «в самом ближайшем будущем».

«Я думаю, что соглашение будет достигнуто. Они хотят говорить с нами», — заявил Трамп.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после выступления Трампа на Генассамблее ООН, где он пригрозил возобновлением ударов по Ирану в случае провала дипломатии, но одновременно выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран в итоге смогут договориться.

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