Трамп с трибуны ООН пригрозил Ирану уничтожением, но заявил о возможности сделки

Президент США Дональд Трамп, выступая на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, значительную часть внешнеполитического блока своей речи посвятил Ирану. «Пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире, я устанавливал мир», – заявил Трамп, после чего перешел к Ирану, назвав его «главным спонсором терроризма».

«В течение 51 года фанатичный иранский режим правил посредством кровопролития и массовых убийств, распространяя смерть, разрушение и хаос по всему Ближнему Востоку и за его пределами», – заявил президент США. Он вновь подчеркнул: «Я никогда не позволю Ирану иметь ядерное оружие».

Трамп напомнил об американской операции «Полночный молот» и заявил, что в результате авиаударов ядерная программа Ирана была уничтожена. Он также утверждал, что в ходе операции «Эпическая ярость» были уничтожены все 159 кораблей иранского военно-морского флота.

«Мне предстоит принять важное решение: будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и создать гораздо более великую страну, чем когда-либо прежде, или я уничтожу Исламскую Республику, причем сделаю это быстро», – заявил Трамп. Вместе с тем он выразил уверенность, что соглашение с Тегераном будет достигнуто после промежуточных выборов в США. «Я думаю, мы заключим сделку сразу после выборов», – заявил он.

Говоря об иранской поддержке терроризма, Трамп провел параллель между терактами 11 сентября в США и нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября. Он напомнил, что США только что отметили 25-ю годовщину терактов 11 сентября, а через две недели исполнится три года со дня нападения на Израиль, в результате которого были убиты около 1200 человек.

Отдельно Трамп обрушился с критикой на Международный уголовный суд. Он назвал МУС «вышедшим из-под контроля институтом» и призвал его членов уйти в отставку, заявив, что США не позволят своим военнослужащим предстать перед «антиамериканским трибуналом».

Трамп также затронул войну РФ против Украины. «Мы очень тесно работаем с лидерами РФ и Украины, и мы доведем это дело до конца», – заявил он. По словам американского президента, завершить войну удастся «быстрее, чем люди думают».

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