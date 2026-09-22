 

Евросоюз намерен запретить подросткам до 15 лет доступ к соцсетям, онлайн-играм и чатботам

22.09.2026, 17:30, Разное
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Новый закон Евросоюза EU Kids Act ограничит доступ подросткам моложе 15 лет к соцсетям, видеосервисам, чат-ботам и онлайн-играм, с исключениями для использования под присмотром. Сообщается, что правила будут разными для разных возрастов.

Те, кому пятнадцать и больше, смогут открывать собственные аккаунты. Родители смогут заводить начальные аккаунты в соцсетях и видеосервисах для тринадцати- и четырнадцатилетних — с ограниченными контактами и строгими лимитами времени. Дети с 3 лет до наступления 12-летнего возраста получат доступ только к детским сервисам через аккаунты, полностью контролируемыми родителями. Малыши до трех лет не получат доступа вовсе.

Предложение также потребует проверки возраста при открытии аккаунтов и перед началом загрузки интерактивных приложений детьми. Компании должны будут избегать вызывающего привыкание дизайна и аддиктивных лент — давней проблемы таких платформ. Игнорирование правил может дорого обойтись: черновик закона предусматривает штрафы, достигающие 6 % оборота. Сфера действия нормы выходит за пределы обычных соцсетей — она охватывает также магазины приложений и ИИ-компаньонов.

Контроль возраста пользователей становится частью мирового тренда. Комиссия ЕС сообщила, что приложение для его подтверждения готово к развертыванию и призвала страны-участницы внедрить его уже в текущем году. Отмечается, что похожие меры появляются и в США. Это не только запрет на автовоспроизведение контента и персонализированные ленты, но и штрафы до миллиона долларов за каждого ребенка, если крупные соцсети по небрежности причиняют ему психологический вред.Источник &#8212 Reuters


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