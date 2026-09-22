 

США предоставят Аббасу Аракчи охрану по его просьбе

22.09.2026, 15:48, Разное
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Служба дипломатической безопасности Госдепартамента США предоставит охрану министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи на время его пребывания в Нью-Йорке. Документ, подписанный Робертом Тиллманом, главой отдела охраны высокопоставленных лиц, опубликовал в своем X-блоге журналист Axios Барак Равид.

Из письма Госдепартамента от 18 сентября следует, что иранская миссия при ООН обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность Аракчи во время его участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После оценки возможных угроз власти США решили выделить ему группу охраны.

Аракчи уже находится в Нью-Йорке. Самолет с возглавляемой им делегацией приземлился в США во второй половине дня 21 сентября. Перед поездкой в США Аракчи посетил Доху, где провел консультации с руководством Катара.

В США также вылетел президент Ирана Масуд Пезешкиан.


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