Экспериментальная терапия: первый успех редактирования генома для снижения уровня холестерина у людей

Лечение на основе редактирования генома позволяет однократным введением добиться длительного снижения «плохого» холестерина. У четырех участников, получивших максимальную дозу, уровень липопротеинов низкой плотности через год оставался в среднем на 52,5 процента ниже исходного. Это первый в истории случай, когда редактирование гена в организме человека дало устойчивый эффект против сердечно-сосудистого риска.

Подсказка, которую дала природа

У некоторых людей от рождения встречаются варианты гена, из-за которых организм производит меньше белка ANGPTL3. Этот белок подавляет ферменты, расщепляющие жиры в крови. Когда его мало, организм лучше перерабатывает циркулирующие липиды, а уровень холестерина остается более благоприятным. Такие люди имеют естественную защиту от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи решили воспроизвести это состояние искусственно. Для этого они разработали терапию CTX310, которая использует технологию точного редактирования ДНК. Ее задача — снизить активность гена, отвечающего за производство ANGPTL3 в клетках печени.

Как проводилось испытание

В первом исследовании на людях участвовали всего 15 человек. У всех были серьезные нарушения, связанные с уровнем холестерина или триглицеридов, которые плохо поддавались обычному лечению.

Препарат вводили внутривенно. Специальные наночастицы доставляли инструкции для редактирования ДНК в клетки печени.

Особенно заметным результат оказался у четырех участников, получивших самую высокую дозу. Через год уровень ANGPTL3 у них был в среднем ниже на 78,6 процента. «Плохой» холестерин снизился на 52,5 процента, а триглицериды — на 47,8 процента.

Почему эффект сохраняется так долго

Важно и то, что эффект не исчез через несколько недель или месяцев. Наблюдение продолжили в течение года, и у оставшихся 14 участников снижение холестерина и триглицеридов сохранялось.

В отличие от препаратов, которые нужно принимать ежедневно или вводить регулярно, редактирование ДНК потенциально способно создать изменение, сохраняющееся длительное время. Это принципиально иной подход к лечению хронических заболеваний.

При этом речь идет не о случайной генетической модификации. Исследователи пытаются воспроизвести вариант, который уже естественным образом встречается у некоторых людей и не был связан с неблагоприятным влиянием на их здоровье.

Что с безопасностью

Новых серьезных нежелательных явлений за время наблюдения исследователи не зарегистрировали. Один участник умер через 179 дней после лечения. Однако исследователи пришли к выводу, что его смерть не была связана с экспериментальной терапией.

Пока делать вывод о безопасности и эффективности метода для широкой группы пациентов рано. Испытание было очень небольшим и прежде всего предназначалось для первой проверки терапии на людях.

Что дальше

Первый этап исследования уже продолжен следующим. Теперь ученые испытывают фиксированную дозу, соответствующую самой высокой дозе из первоначального эксперимента. Отдельно оценивают ее действие у пациентов с различными нарушениями обмена жиров.

Если результаты подтвердятся в более крупных исследованиях, главным преимуществом такого подхода может оказаться именно его принцип: не постоянно снижать холестерин лекарствами, а один раз изменить работу клеток печени так, чтобы эффект сохранялся сам.

Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

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