Случайная находка. Бронзовая пушка Хванджа Хватун признана старейшим огнестрельным оружием Кореи

Национальный исследовательский институт культурного наследия Наджу представил небольшую бронзовую пушку, обнаруженную на горе Кымсон в Южной Корее. Оружие, известное как Хванджа Хватун, признано самым старым сохранившимся пороховым оружием страны. Исследователи сузили время его производства до 1377 или 1437 года. Примечательно, что артефакт нашли во время военной операции по обнаружению мин, а не в ходе традиционных археологических раскопок.

Неожиданная находка на горе Кымсон

Артефакт был обнаружен во время операции по разминированию на горе Кымсон в Наджу — городе в юго-западной части Корейского полуострова. Перед строительством пешеходной тропы солдаты проверяли участок, подозреваемый в наличии мин. Объект нашли примерно в 10 сантиметрах под поверхностью.

Гора возвышается над регионом реки Ёнсан, исторически важным стратегическим районом на юго-западе Кореи. Вершина также используется военными: с 1966 года там размещено подразделение противовоздушной обороны.

Размеры и конструкция

Хванджа Хватун имеет длину 23,75 сантиметра, диаметр отверстия 1,66 сантиметра и вес 1032 грамма. Относительно небольшие размеры указывают на то, что оружие разрабатывалось как портативное огнестрельное средство, а не как крупное артиллерийское орудие.

Оружие состоит из трех основных секций: дула, через которое выходил снаряд, камеры для пороха и патрона, предназначенного для деревянной рукоятки. По мнению исследователей, это ранний тип порохового оружия, используемого для стрельбы из стрел или других снарядов.

Внутренняя конструкция свидетельствует о ранней стадии развития. Пороховая камера имеет округлую внутреннюю часть, характерную для более ранних огнестрельных орудий, где порох и снаряд находились в одной трубе. Позднее, во времена правления короля Седжона, в огнестрельном оружии стали использовать деревянные пучки для более эффективной передачи взрывного давления снаряду. Хванджа Хватун не имеет соответствующей камерной конфигурации, что говорит о том, что он появился раньше этих улучшений.

Двадцать восемь символов раскрывают происхождение

Одной из самых значимых особенностей находки является надпись, выгравированная непосредственно на бронзе. Двадцать семь символов расположены в шести колонках на рукоятке, а дополнительный символ выгравирован рядом с дульцем.

В тексте объект идентифицируется как Хванджа Хватун и говорится, что он был изготовлен в двенадцатый месяц года Чонса. Он также фиксирует исходный вес в виде одного гына и четырнадцати нян, традиционных корейских единиц измерения.

Более необычно, что в надписи указаны два человека, участвовавших в производстве. Главным чиновником был Ан Хю-бо, занимавший должность нокса, а мастером, ответственным за изготовление оружия, был Сок.

Термин Хванджа относится к системе классификации, основанной на порядке символов из «Тысячи символов классики», традиционно используемого по всей Восточной Азии. Символ, выгравированный рядом с дульцем, означающий восемь, мог служить номером производства или инвентаря.

Вместе эти детали свидетельствуют о том, что раннее корейское пороховое оружие производилось в рамках организованной системы официального надзора. Исторические источники независимо подтверждают, что чиновники, носящие титул нокса, занимались производством оружия как в поздний период Корё, так и в период Чосон.

1377 или 1437 год: главный нерешенный вопрос

Дата остается главным нерешенным вопросом. Поскольку надпись использует традиционный 60-летний циклический календарь, исследователи выделили два правдоподобных года производства: 1377 и 1437.

Более ранняя дата относит оружие к последним десятилетиям династии Корё. В 1377 году правительство создало Хватонг Догам, агентство, ответственное за производство пороха и огнестрельного оружия, благодаря усилиям военного новатора Чхве Му-сона.

Если пушка была изготовлена в 1437 году, она относится к правлению короля Седжона, когда государство Чосон активно совершенствовало свое огнестрельное оружие. Это все равно ставит его до стандартизации новых конструкций огнестрельного оружия в 1445 году.

Исследовательская группа пока не может определить, какая дата является правильной, поскольку отсутствует достаточно близкий сравнительный материал. Тем не менее любая из этих дат делает Хванджа Хватун самым ранним известным сохранившимся корейским огнестрельным оружием с документально подтвержденным производством.

Анализ бронзы раскрывает раннее инженерное дело

Научное исследование показало, что оружие было отлито из бронзы, состоящей преимущественно из меди, олова и свинца. Содержание олова поддерживалось ниже 10 процентов по массе. Этот состав исследователи интерпретируют как обеспечение прочности и достаточной пластичности, чтобы ствол выдержал давление при стрельбе.

Микроскопический анализ выявил примеси, включая серу, кремний и серебро, что соответствует ограничениям исторических технологий очистки металлов. Вместе с надписью и физическим дизайном оружия эти находки подтверждают его идентификацию как аутентичного раннекорейского огнестрельного оружия, а не современной репродукции.

Что это значит для истории

Это открытие представляет собой не только ранний пример порохового оружия. Оно связывает сохранившиеся технологии с историческими записями о производстве оружия под государственным контролем, при этом сохраняя имена людей, непосредственно участвовавших в создании средневекового оружия.

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