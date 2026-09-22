Тайна керамики из залива Тампа: мигранты из Миссисипи раскрыли секрет ремесла

Около ста лет назад археологи, работавшие в заливе Тампа, обнаружили черепки керамики с узорами, почти идентичными украшенной керамике, найденной в сотнях миль к северу. Долгое время считалось, что эти сосуды либо привезли торговлей, либо местные гончары просто скопировали чужие мотивы. Новое исследование показало третий вариант: в Тампа-Бэй жила община мигрантов из сердца Миссисипской культуры, которая принесла с собой не только узоры, но и секреты ремесла.

Спор, которому больше века

Керамика с миссисипскими узорами в заливе Тампа всегда вызывала вопросы. Миссисипская культура возникла более тысячи лет назад и принесла социальные, экономические и политические преобразования по всему юго-востоку Северной Америки. Однако полуостровную Флориду долго исключали из карт ее ареала.

Места в заливе Тампа имели некоторые миссисипские черты: комплексы платформенных курганов и иконографию. Но не имели других: кукурузного земледелия и керамики с закалкой раковин. Поверхностных узоров было недостаточно, чтобы определить происхождение керамики. Кураторы отложили загадочные черепки, и различные теории оставались без убедительных доказательств.

Исследователи из Музея естественной истории Флориды решили найти ответ. Они задались вопросом: были ли эти сосуды импортированы торговлей, были ли они местными имитациями миссисипских мотивов или их создали мигранты, которые пробрались в сообщества Тампа-Бэй, чтобы устроиться и жить там.

Как ученые заглянули внутрь черепков

Исследователи вышли за пределы поверхностных узоров и обратились к почти невидимым деталям производства, впечатанным в керамику.

Они собрали коллекцию из 58 простых и украшенных черепков из залива Тампа. Оба типа сосудов использовались для приготовления пищи и подачи по всему сообществу, но украшенная керамика, вероятно, предназначалась для особых случаев.

В тот период миссисипские гончары начали закаливать глину с помощью дробленой пресноводной раковины или кусочков старой керамики, называемой грог. Они также начали формовать сосуды, складывая рулоны глины, а не используя форму.

Если украшенная керамика в Тампа-Бэй действительно была миссисипской, привезенной по обмену или изготовленной обученными мастерами, археологи увидели бы доказательства этих техник. Если же украшенные сосуды были лишь имитацией стилей, которые местные гончары видели издалека, исследователи нашли бы распространенные методы региона, такие как темперовка песка, под декоративными мотивами.

Химия и микроскоп раскрывают происхождение

Сначала авторы измерили химический состав артефактов с помощью анализа активации нейтронов, чтобы определить, была ли глина локально получена. Они сравнили состав черепков с источниками сырой глины в регионе. Два химических профиля совпадали, то есть вся керамика была изготовлена локально. Это исключало теорию о том, что артефакты изготовили в сердце Миссисипи и привезли торговым путем. Но ученые пока не могли исключить, что сосуды были подделками.

Тогда исследователи обратились к микроскопу. В анализе, называемом петрографией, они срезают тонкий участок керамики и полируют его до примерно половины ширины человеческого волоса. Свет поляризирующего микроскопа проходит через участок и позволяет анализировать небольшие пустоты, трещины и зерна. Это подсказки о том, как обрабатывали глину. По цвету и форме минералов можно определить, что было добавлено. Это своего рода отпечаток людей, которые создали сосуд.

Что показала петрография

Несколько украшенных фрагментов были закалены грогом, что характерно для некоторых миссисипских керамик. Смешивание дробленой керамики в глину улучшает качество сосуда, помогая ему выдерживать высокие температуры обжига и приготовления.

Такое закаливание грогом не встречалось раньше в обычных образцах Тампа-Бэй. Но в Таллахасси-Хиллз, где находится ближайший огромный центр курганов в Миссисипи, это распространено на всех сосудах. Это техника темперирования, известная как простая Джейн.

Связь с холмами Таллахасси, расположенными примерно в 320 километрах к северу от залива Тампа, не только в технике. В температуре грог ученые выявили слюду — блестящий силикатный минерал, распространенный для Панхендла, но обычно не встречающийся на полуострове Флорида. Глина из горшка-хозяина могла быть местной для Тампа-Бэй, но частицы, смешанные с ней, по-видимому, были из сердца Миссисипи.

Хотя 80 процентов украшенной керамики в образце содержали грог, ни один кусок обычной керамики не содержал его. Большинство простых сосудов содержали куски сухой глины или песка. Этот темпер использовали как для обычной, так и для украшенной керамики последние три тысячи лет.

Это было не единственное различие между двумя стилями. Украшенная керамика демонстрировала миссисипский метод формования сосуда путем скрутки и была изготовлена по более равномерным рецептам пасты. Это говорит о том, что гончары обладали большими знаниями об обработке глины. Простые изделия формились — простая практика, которая стала более популярной по мере роста населения региона. Технику быстро осваивали те, кто не владеет гончарным делом.

Мигранты принесли с собой частицу родины

Чем больше раскрывал анализ, тем больше кусочков пазла складывалось воедино. Все подтверждает идею, что гончары из сердца Миссисипи привезли с собой знания и ресурсы из своей родины.

Пересекая ландшафт из северной Флориды, мигранты несли мешок со старой керамикой из глины из своей родины. Прибыв в залив Тампа, эту украшенную керамику измельчали и обрабатывали в свежую глину их нового дома.

Помимо функционала, этот запас грог, вероятно, имел значение для мигрантов. Для этой цели они зарезервировали украшенную керамику своей родины. В каждом сосуде с темпером грога был кусок многопоколенного грога, когда кусок грога встраивается в другой, более крупный кусок грога. Это крошечные кусочки своей родины, которые они включили во все сосуды, даже в те, что делают в своем новом доме в заливе Тампа.

Это можно сравнить с матрешками, потому что внутри одного грога находится другой, а в нем третий. Такую цепочку можно проследить через несколько поколений горшков. И мигранты не использовали сосуды из любого места. Они раздавливали те же украшенные сосуды, в которых были куски украшенной керамики, что и раньше.

Почему секрет ремесла сохранялся веками

Их продвинутые навыки в изготовлении керамики и связь с культурой Миссисипи, возможно, помогли мигрантам обосноваться в незнакомом месте. Они превратили обычные традиции своей родины в уникальные навыки, ценные для их нового сообщества.

Мигрантским сообществам часто приходилось искать свою нишу в новом месте. Что могло выделить этих мигрантов? Как бы они заняли свою роль в этой новой области? Приношение специализированных знаний в области производства керамики, похоже, было одним из способов сделать это.

Эти навыки были очень ценными, а ресурсы ограничены. Поэтому археологи видят их доказательства только в украшенной керамике, в то время как простые, повседневные сосуды продолжали изготавливаться новичками с использованием низкоквалифицированных существующих технологий. Украшенные сосуды также изготавливались из глины более высокого качества, чем обычная керамика. Это свидетельствует о том, что мигранты, изготавливавшие эти сосуды, имели доступ к ограниченному запасу высококачественных материалов для своего ремесла.

Это различие между украшенной и простой керамикой сохраняется веками. Но почему местные жители просто не освоили новые навыки? Намеренно это или нет, секреты ремесла ограничивались небольшим сообществом ремесленников, работающих бок о бок.

Группа гончаров, изготавливавших украшенные сосуды, вероятно, имела особый статус, который они сохраняли благодаря этой секретной практике. Даже если это не было секретом в том смысле, что никто о ней не знал. На самом деле для таких секретов нужно транслировать некоторые детали, чтобы люди знали, что секрет есть.

Высококачественные украшенные горшки использовались и ценились по всему сообществу. Но закалка, скрутка и консистенция не явно видны в готовом изделии. Поэтому их сложно подражать. Без тесного доступа к этому узкому кругу мигрантов-гончаров существующие жители Тампа-Бэй не смогли бы самостоятельно использовать эти квалифицированные практики.

Люди со специальными навыками имеют прямые отношения с теми, кто у них учится. Так мы видим передачу знаний. Когда всегда поступал ваш наставник, именно так вы и будете это делать. И в данном случае за этим могла быть более значимая причина. Связывая керамику с этой цепью, они переносят эти горшки с собой в следующее поколение.

Результаты исследования опубликованы в журнале American Antiquity

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