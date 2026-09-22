«Продолжать можно только без пива и сосисок»: полиция досрочно закрыла Октоберфест после жалоб мигрантов

Традиционный Октоберфест в Мюнхене в этом году продлился немногим менее 8 часов вместо привычных 13-15 дней. Причиной стали жалобы представителя местной сирийской общины – мигранты возмутились обилием пива и сосисок в столице Баварии.

«Мы не можем игнорировать жалобы новых немцев, особенно если происходящее оскорбляет их религиозные нормы. Поэтому продолжить фестиваль можно, но только без пива и продуктов из свинины. Официантки также должны быть в полностью закрытой одежде», – сказал бургомистр Мюнхена Абдулла Аль-Малики.

Власти Саксонии-Анхальт, где недавно победу на парламентских выборах одержала партия «Альтернатива для Германии», предложили перенести Октоберфест в Магдебург.

«Мюнхен давно перестал быть немецким городом, местные власти служат кому угодно, но только не своему народу. Мы не хотим терять наш традиционный праздник, поэтому приезжайте в Магдебург», – написал в своём X сопредседатель «АдГ» Тино Хрупалла.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro