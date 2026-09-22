ВСУ — ночью перехвачены 186 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 297 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине ракеты «Оникс» и баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23 (число не указано), 4 крылатые ракеты «Калибр», 8 барражирующих боеприпасов и 212 ударных БПЛА (в том числе реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 1 крылатой ракеты, всех 8 барражирующих боеприпасов и 177 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 22 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Киевской области, в Полтавской и Днепропетровской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 297 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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