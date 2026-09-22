Все голоса, поданные через ДЭГ, были распечатаны на принтерах и переданы в центры подсчёта, заявили в ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что все голоса, поданные через дистанционное электронное голосование, были распечатаны на принтерах и в бумажном виде переданы в центры подсчёта. Электронные бюллетени проштамповали синей печатью в целях недопущения подделок.

Процедура вызвала вопросы у наблюдателей. Во-первых, не уточняется, на какой бумаге печатались голоса и как быть, если принтер зажевал бюллетень. Во-вторых, не сообщается, что делать с голосами, которые не удалось распечатать из-за окончания тонера или отсутствия драйвера. В ЦИК заверили: все спорные случаи будут рассматриваться индивидуально, а если распечатка окажется нечитаемой, её можно будет восстановить по электронному протоколу, который, в свою очередь, тоже будет распечатан для сверки.

«Мы говорили, что ДЭГ – это удобно, но не всегда понятно, – пояснил представитель ЦИК Аркадий Карлюк. – Теперь всё стало наглядно. Голос, поданный через интернет, превращается в бумажку, которую можно потрогать, пересчитать и подшить. Это снимает все подозрения: если раньше говорили, что электронный голос никто не видел, то теперь его увидят все, кто зайдёт в центр подсчёта».

В регионах уже начали сортировать распечатки: часть уложили в архив, часть – в отдельные папки с пометкой «требуется перепечатать». Эксперты отмечают, что новая процедура может затянуть подведение итогов, но зато создаст рабочие места для операторов печати и специалистов по сшиванию документов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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