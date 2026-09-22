 

Все голоса, поданные через ДЭГ, были распечатаны на принтерах и переданы в центры подсчёта, заявили в ЦИК

22.09.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Центральная избирательная комиссия сообщила, что все голоса, поданные через дистанционное электронное голосование, были распечатаны на принтерах и в бумажном виде переданы в центры подсчёта. Электронные бюллетени проштамповали синей печатью в целях недопущения подделок.

Процедура вызвала вопросы у наблюдателей. Во-первых, не уточняется, на какой бумаге печатались голоса и как быть, если принтер зажевал бюллетень. Во-вторых, не сообщается, что делать с голосами, которые не удалось распечатать из-за окончания тонера или отсутствия драйвера. В ЦИК заверили: все спорные случаи будут рассматриваться индивидуально, а если распечатка окажется нечитаемой, её можно будет восстановить по электронному протоколу, который, в свою очередь, тоже будет распечатан для сверки.

«Мы говорили, что ДЭГ – это удобно, но не всегда понятно, – пояснил представитель ЦИК Аркадий Карлюк. – Теперь всё стало наглядно. Голос, поданный через интернет, превращается в бумажку, которую можно потрогать, пересчитать и подшить. Это снимает все подозрения: если раньше говорили, что электронный голос никто не видел, то теперь его увидят все, кто зайдёт в центр подсчёта».

В регионах уже начали сортировать распечатки: часть уложили в архив, часть – в отдельные папки с пометкой «требуется перепечатать». Эксперты отмечают, что новая процедура может затянуть подведение итогов, но зато создаст рабочие места для операторов печати и специалистов по сшиванию документов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.09 / Аэробные упражнения на протяжении десятилетий связаны с более высокой жизненной силой

22.09 / В Йом Кипур в Бруклине прошла еврейская «молитва искупления за грех геноцида в Газе»

22.09 / Случайная находка. Бронзовая пушка Хванджа Хватун признана старейшим огнестрельным оружием Кореи

22.09 / ВСУ — ночью перехвачены 186 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 297 БПЛА

22.09 / Впервые пойман радиосигнал напрямую от экзопланеты: астрономы измерили магнитное поле чужого мира

22.09 / Зеленский прибыл в Нью-Йорк — запланированы встреча с Трампом и подписание Drone Deal

22.09 / В США признан виновным стрелявший в палестинских студентов. Он заявлял о «приказах ЦРУ и Мосада»

22.09 / Прекращение приема Оземпика может повысить риск сердечного приступа и инсульта

22.09 / ЕС не смог согласовать снятие санкций с Усманова и Фридмана — переговоры продолжатся

22.09 / Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике