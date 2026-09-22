 

В США признан виновным стрелявший в палестинских студентов. Он заявлял о «приказах ЦРУ и Мосада»

22.09.2026, 5:48, Разное
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Суд присяжных в Берлингтоне, штат Вермонт, признал 51-летнего Джейсона Итона виновным по трем пунктам обвинения в покушении на убийство второй степени за стрельбу по трем палестинским студентам в ноябре 2023 года, пишет AP. Присяжные отвергли утверждение защиты о том, что в момент нападения Итон был невменяем. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения, дата вынесения приговора пока не назначена.

25 ноября 2023 года Итон открыл огонь по Хишаму Авартауни, Тахсину Али Ахмаду и Киннану Абд аль-Хамиду, когда они шли по улице неподалеку от его дома и кампуса Университета Вермонта. Молодые люди приехали в Берлингтон на День благодарения к бабушке Авартауни, разговаривали между собой на английском и арабском языках, двое были в куфиях. Авартауни получил тяжелое ранение и остался парализован ниже пояса, двое его друзей также были ранены.

Итон не отрицал, что именно он стрелял. Его адвокаты утверждали, что незадолго до нападения у него произошел психотический эпизод: по словам обвиняемого, через FM-радио он получал сообщения от ЦРУ и израильского «Мосада», а также считал, что Бог велит ему защищать живущих поблизости евреев. Один из экспертов защиты пришел к выводу, что Итон в момент стрельбы находился в состоянии психоза и не мог осознавать противоправность своих действий.

Эксперт обвинения с этим не согласилась. По ее заключению, у Итона были психические проблемы, однако он не страдал психотическим расстройством, которое делало бы его юридически невменяемым. Прокуратура указывала на его поведение после стрельбы: при появлении полиции он нервничал, требовал адвоката и не сообщил о пистолете Ruger калибра .380, который позднее был найден в его квартире и, согласно экспертизе, использовался при нападении.

Обвинение в преступлении на почве ненависти Итону предъявлено не было: прокуратура заявляла, что не смогла собрать достаточных доказательств такого мотива. Однако в ходе процесса прозвучали сделанные Итоном после нападения высказывания о палестинцах. В частности, он говорил адвокатам, что бабушка молодых людей могла предупредить его, что они будут ходить по району, «одетые как террористы», имея в виду их куфии. После оглашения вердикта мать Авартауни Элизабет Прайс заявила, что эти слова, по ее мнению, показывают, почему Итон выбрал именно этих молодых людей в качестве целей.


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