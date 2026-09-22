Аэробные упражнения на протяжении десятилетий связаны с более высокой жизненной силой

Французские исследователи из Университета Лазурного берега обнаружили, что здоровые взрослые старше 55 лет, регулярно занимающиеся аэробными упражнениями на протяжении трех десятилетий, обладают более высокой жизненной силой, чем их неактивные сверстники. Наиболее заметное различие проявилось в вариабельности сердечного ритма и уровне кислорода в крови в состоянии покоя.

Что такое жизненная сила и почему о ней говорят

Два человека могут отмечать один и тот же день рождения, но их тела стареют очень по-разному. У кого-то больше физиологических резервов, на которые можно опираться в стрессовых ситуациях, при болезнях или восстановлении. Ученые называют этот скрытый запас жизненной силой.

Обсуждения здорового старения часто сосредоточены на болезнях. Но способность жизненной энергии задает вопрос иного порядка: сколько резерва остается в системах, поддерживающих работу организма под давлением. Всемирная организация здравоохранения рассматривает этот резерв как часть физических и умственных способностей человека. Жизненная способность охватывает иммунную и стрессовую реакцию, энергию и метаболизм, а также функцию нервов и мышц.

Как проводилось исследование

Исследователи изучили 39 взрослых жителей района Ниццы. Средний возраст участников составил около 64 лет. Ни у кого не было хронических заболеваний, и никто не принимал лекарств.

Девятнадцать человек выполняли аэробную активность как минимум три раза в неделю на протяжении тридцати лет. Они занимались не менее 2,5 часов (умеренные упражнения) в неделю или вдвое меньше, но интенсивные тренировки. Остальные двадцать не занимались регулярными спортивными тренировками и сообщали о не более чем 75 минутах еженедельной активности во время отдыха или передвижения. Анкеты и носимый датчик подтвердили разницу в текущей активности.

Команда объединила двенадцать показателей, от маркеров крови и сердечного ритма до мышечной силы и функции легких, в единый показатель жизнеспособности.

Что показали результаты

Когда исследователи объединили эти показатели, преимущество оказалось на стороне пожизненно тренирующихся. Участники старшего возраста, как правило, имели более низкие баллы. Поскольку измерения проводились однократно, исследователи не могут утверждать, что жизнеспособность снижалась со временем у одних и тех же людей.

Самое заметное различие проявилось в двух показателях, измеренных в состоянии покоя.

Активные участники имели среднее насыщение крови кислородом 96,8 процента против 94,8 процента в неактивной группе. Их вариабельность сердечного ритма составляла 49,9 миллисекунды против 27,2 миллисекунды.

Вариабельность сердечного ритма не означает, что сердце бьется неравномерно. Этот показатель описывает небольшие естественные вариации в ритме между тактами. Более высокая вариабельность обычно связана с лучшей адаптацией сердечно-сосудистой системы к нагрузкам и стрессу.

Где различий не было

Активная группа не превосходила неактивную по всем показателям. Маркеры воспаления не показали явных различий, как и оценки иммунного здоровья участников. Сила хватки, сила колена и функция легких также не продемонстрировали значимых отличий. Не было явного общего разрыва между энергией и метаболизмом или функцией нервов и мышц.

Таким образом, связь оказалась сосредоточена на отдельных аспектах физиологического резерва, а не на том, что пожизненно занимающиеся спортом лучше по всем параметрам.

Гендерные различия

Сравнения по полу показали, что активные женщины имеют больше сухой массы и меньше жира в теле по сравнению с неактивными. Среди мужчин подобных различий не наблюдалось.

Жизнеспособность также не была связана с сообщаемым качеством жизни. Оценки склонялись к высоким показателям, что могло затруднять выявление отношений.

Ограничения исследования

Это было небольшое исследовательское исследование. Люди, которые остаются активными на протяжении всей жизни, могут отличаться от неактивных по своим генам, социальным и экономическим обстоятельствам или другим привычкам.

Неактивная группа также была необычайно здорова, несмотря на маленькое количество физической активности. Это могло делать группы более похожими.

Сам показатель жизнеспособности новый и не признан клиническим тестом. Два маркера крови были выбраны из четырех кандидатов с использованием одного и того же набора данных. Это может сделать результат более сильным, чем он есть на самом деле, хотя повторение анализа с альтернативными маркерами дало в целом схожие результаты.

Исследование также не может определить лучший тип или количество упражнений. Неясно, приведет ли к более поздней активности в жизни тот же паттерн. Понадобятся исследования, отслеживающие людей на протяжении времени, а также работы, назначающие им тренировки.

Что известно на данный момент

Вывод узкий, но значимый: среди небольшой группы здоровых пожилых людей десятилетия аэробной активности были связаны с большим физиологическим резервом. Наиболее явный сигнал проявился по вариабельности сердечного ритма и уровню кислорода в крови.

Это не доказывает, что упражнения вызвали разницу. Но результаты согласуются с идеей, что регулярная аэробная нагрузка на протяжении жизни помогает поддерживать функциональные резервы организма.

Итоги работы ученых опубликованы в GeroScience.

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