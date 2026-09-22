 

«Справедливая Россия» поблагодарила «ЦИК и вышестоящие инстанции» за оказанное доверие

22.09.2026, 13:15, Разное
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Партия «Справедливая Россия», которая по итогам подсчётов последних процентов голосов неожиданно преодолела проходной барьер и вошла в Госдуму нового созыва, поблагодарила за оказанное им доверие «Центризбирком и вышестоящие инстанции».

Заявление прозвучало во время учредительного съезда блока «Родина» – планируется, что в нём под руководством «Единой России» объединятся все прошедшие в ГД партии.

«Мы искренне благодарим Центризбирком и вышестоящие инстанции за то, что наше намерение работать на благо страны не осталось незамеченным. Нам оказано огромное доверие и мы самоотверженно клянёмся, что не подведём старших товарищей, не подведём президента и не дадим даже малейшего повода сомневаться в нашей лояльности», – говорится в заявлении конструктивной оппозиции.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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