6 потерянных страниц нашли спустя век: кембриджские историки собрали средневековый пазл

Пять веков назад один из самых жестоких слуг английского короля Генриха VIII совершил тихое предательство. Сэр Джон Гейдж — человек, чье имя наводило ужас на монахов во время роспуска обителей, лично руководил уничтожением католических святынь. Однако именно он рискнул головой ради спасения редчайшей рукописи XV века.

Ученые из университетов Сассекса и Кембриджа смогли доказать этот исторический парадокс. Они соединили шесть разрозненных листов бумаги из архива в Брайтоне с древним манускриптом «Зеркало блаженной жизни Иисуса Христа», который хранится в библиотеке Йельского университета в США. Ключом к разгадке стала оцифрованная версия рукописи под кодовым названием Takamiya MS 20. Изучая цифровой скан, исследователи заметили фрагменты текста, которые идеально совпадали с недостающими листами брайтонского архива. Финальным аргументом стал анализ почерка: подпись на последней странице совпала с автографами королевского советника. Так после столетнего перерыва разорванный текст снова стал цельным.

Кто такой сэр Джон Гейдж: верный пес короны или скрытый бунтарь?

Сэр Джон был идеальным инструментом абсолютной власти. Вице-камергер двора, констебль лондонского Тауэра и член Тайного совета, он входил в ближний круг Генриха VIII. По долгу службы Гейдж курировал ликвидацию монастырей в графствах Суррей, Кент и Сассекс. Именно его люди выламывали камни из древних соборов, чтобы построить из них роскошное поместье своего господина, и конфисковывали золото церквей. Среди трофеев Гейджа числился даже знаменитый меч аббатства Баттл.

При этом сам советник оставался убежденным католиком всю свою жизнь. Это поразительный пример выживания в эпоху перемен: Гейдж методично выполнял приказы монарха по разрушению веры своих отцов, умудряясь сохранить лояльность двора и собственную голову. Вероятно, книга попала к нему прямо из закрываемой обители. Вместо того чтобы отправить трактат в огонь вместе с остальным имуществом, чиновник оставил его у себя, сделав запись среди имен бывших владелиц-монахинь.

Книга, за которую отправляли на костер

Само произведение появилось задолго до лютых гонений. Николас Лав перевел религиозный трактат с латыни на английский язык еще в 1409 году. На тот момент архиепископ одобрил работу, и она стала настоящим бестселлером. Лав предложил читателям безопасный вариант знакомства с Писанием. В те времена любые самостоятельные переводы Библии карались смертью через сожжение, поэтому адаптированный пересказ жития Христа пользовался огромным спросом.

Однако содержание книги стало приговором в годы Реформации. Автор включил в текст описание реального присутствия тела Христова в причастии и настаивал на строгой устной исповеди перед священником. Для реформаторов Генриха VIII эти догматы были красной тряпкой. Из тысяч копий до наших дней дожили лишь 65 экземпляров. Тот факт, что один из главных ликвидаторов монастырей прятал эту конкретную книгу, говорит о многом.

Эта находка меняет привычный взгляд на английскую историю. Мы привыкли думать об эпохе Тюдоров исключительно как о времени аутодафе и пепелищ. Но семья Гейджа была частью скрытого сопротивления. Пока одни жгли библиотеки, другие — влиятельные придворные, рискующие карьерой и свободой — собирали их остатки в личных архивах. Ранее ученые уже совершали подобные прорывы: например, в фондах университетской библиотеки удавалось находить считавшиеся утраченными фрагменты античной «Одиссеи» IV столетия. Теперь же благодаря цифровому анализу удалось восстановить не просто текст, а сложную человеческую драму человека, жившего на разрыв между верностью присяге и зовом сердца.

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