Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1672-й день войны

Минобороны РФ 22 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и 1 боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотное Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сосновка, Светличное, Избицкое, Липцы, Михайловка, Кирилловка и Великий Бурлук. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Стецковка Сумской области и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 12 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Путниково, Благодатовка, Осиново Харьковской области, Лозовое и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, 1 танк, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Былбасовка, Высокоивановка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Василевская Пустошь, Николаевка и Клиновое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, 1 боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. В окружение попали подразделения двух бригад нацгвардии и штурмового полка «Скала». В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Старорайское, Андреевка, Горняк, Яковлевка, Нововодяное, Первомайское, Святогоровка и Новогригоровка Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, 1 бронетранспортер, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка Днепропетровской области, Голубково, Общее, Васильковое, Егоровка, Никольское и Васиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Юльевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 21 автомобиль. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 243259 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30994 танка и других боевых бронированных машин, 1780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36538 орудий полевой артиллерии и минометов, 72552 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro