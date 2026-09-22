 

В Бразилии арестован серийный убийца «москит», спасаясь, он переоделся в платье и украл младенца

22.09.2026, 12:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В отдаленном районе на севере Бразилии арестован 33-летний Жорлан Лопес да Силва, который, как считает полиция, является серийным убийцей, несущим ответственность за смерть по меньшей мере 16 человек только в течение нескольких последних месяцев.

Длительное время да Силва скрывался в лесу, но полиции удалось обнаружить его укрытие. Убийца, который за субтильное телосложение получил прозвище «москит», был арестован переодетым в женское платье, в парике, с чужим ребенком на руках.

«Жорлан обустраивал себе лесные стоянки, годами избегая ареста. Было очень трудно не только задержать его, но и установить связь между совершенными ими преступлениями», – рассказал следователь Дуглас Гарсия, возглавивший облаву на преступника, действовавшего в районе Мулугу, в 2500 километрах к северу от Рио-де-Жанейро.

В ходе допроса да Силва сообщил, что убивал только преступников. Полиция с этим не согласна. «Этот человек очень отличается от нас с вами. Он рассказал, что начал убивать в 13 лет. Мы полагаем, что на его счету больше жертв, но в интересах следствия я не буду вдаваться в подробности», – добавил следователь.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.09 / Тайна керамики из залива Тампа: мигранты из Миссисипи раскрыли секрет ремесла

22.09 / Экспериментальная терапия: первый успех редактирования генома для снижения уровня холестерина у людей

22.09 / «Продолжать можно только без пива и сосисок»: полиция досрочно закрыла Октоберфест после жалоб мигрантов

22.09 / Лайнер KLM развернулся над Атлантикой из-за пожара, вызванного бывшим гендиректором авиакомпании

22.09 / Неожиданная находка в Австрии. Тонна древнего железа могла стать металлоломом, но стала открытием

22.09 / Министр обороны Австралии признал — в Китае пропали комплектующие F-35

22.09 / Аэробные упражнения на протяжении десятилетий связаны с более высокой жизненной силой

22.09 / В Йом Кипур в Бруклине прошла еврейская «молитва искупления за грех геноцида в Газе»

22.09 / Все голоса, поданные через ДЭГ, были распечатаны на принтерах и переданы в центры подсчёта, заявили в ЦИК

22.09 / Случайная находка. Бронзовая пушка Хванджа Хватун признана старейшим огнестрельным оружием Кореи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике