В Бразилии арестован серийный убийца «москит», спасаясь, он переоделся в платье и украл младенца

В отдаленном районе на севере Бразилии арестован 33-летний Жорлан Лопес да Силва, который, как считает полиция, является серийным убийцей, несущим ответственность за смерть по меньшей мере 16 человек только в течение нескольких последних месяцев.

Длительное время да Силва скрывался в лесу, но полиции удалось обнаружить его укрытие. Убийца, который за субтильное телосложение получил прозвище «москит», был арестован переодетым в женское платье, в парике, с чужим ребенком на руках.

«Жорлан обустраивал себе лесные стоянки, годами избегая ареста. Было очень трудно не только задержать его, но и установить связь между совершенными ими преступлениями», – рассказал следователь Дуглас Гарсия, возглавивший облаву на преступника, действовавшего в районе Мулугу, в 2500 километрах к северу от Рио-де-Жанейро.

В ходе допроса да Силва сообщил, что убивал только преступников. Полиция с этим не согласна. «Этот человек очень отличается от нас с вами. Он рассказал, что начал убивать в 13 лет. Мы полагаем, что на его счету больше жертв, но в интересах следствия я не буду вдаваться в подробности», – добавил следователь.

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