Неожиданная находка в Австрии. Тонна древнего железа могла стать металлоломом, но стала открытием

Это открытие началось с того, что добывавшие гравий в Дейнхаме в Верхней Австрии рабочие заметили в земле необычные железные предметы. Как выяснилось позже, это была крупнейшая известная коллекция железных прутьев в доисторической Европе. Общий вес металла оценивается примерно в 1035 килограммов, и его хватило бы на ковку около 500 мечей или 8000 гвоздей.

Ржавая находка, которая могла стать металлоломом

Предметы были сильно коррозированы и частично покрыты гравием. Вместо того чтобы отправить металл в переплавку, рабочие сообщили о находке в Федеральное управление памятников Австрии.

Археологи обнаружили 540 фрагментов и установили, что они принадлежат как минимум 500 отдельным железным пруткам. Среди них 193 полных образца. Коллекция была передана государственному культурному учреждению Верхней Австрии в Линце, что позволило исследователям изучить объекты детально.

Средняя длина прутьев составляет 28,5 сантиметра, вес примерно 2,07 килограмма. Отдельные экземпляры значительно различаются по размеру и форме. Это не готовое оружие и не литые слитки. Это кованые железные полупродукты, подготовленные кузнецами для транспортировки и дальнейшей переработки. Многие имеют вытянутую форму ивовых листьев с сужающимися концами.

Почему столько металла оказалось в одном месте

Дейнхам расположен недалеко от входа в бассейн Эфердинг, где Дунай когда-то протекал через сеть движущихся русел. До регулирования реки в XIX веке песчаные отмели и затопленные препятствия затрудняли судоходство.

Исторические карты показывают, что железные прутья были найдены в районе бывших речных русел. Поэтому исследователи считают весьма вероятным, что металл перевозился по Дунаю, когда был потерян.

Кораблекрушение — одно из возможных объяснений. Лодка железного века могла перевозить более тонны груза. Крупные партии могли перевозить на плотах или других судах.

Однако остатков лодки не нашли. Первоначальный археологический контекст был нарушен гравийным экскаватором. Это помешало исследователям точно восстановить, как железо попало в реку.

Намеренное ритуальное отложение нельзя исключить полностью. Но необычно однородная коллекция отличается от более разнообразных ритуальных отложений в других частях Европы железного века.

Железа хватает на 500 мечей

Масштаб открытия становится яснее, если учесть, что древние кузнецы могли производить из этого металла. По словам исследователей, найденное железо могло быть использовано для ковки примерно 500 мечей весом от 1,5 до 2 килограммов каждый. Этого было бы достаточно, чтобы вооружить значительную группу воинов.

Но оружие было не единственным возможным применением. Такое же количество могло бы произвести 8000 железных гвоздей. Этого хватило бы для укрепления деревянного каркаса почти половины семикилометровой оборонительной стены, окружающей кельтское поселение Манхинг в Баварии.

Как можно было заплатить за тонну железа

Еще один вопрос интересовал исследователей: как кто-то мог заплатить за целую тонну железа. Обмен на зерно, соль или вино создавал бы значительные транспортные трудности, особенно если товар должен был идти вверх по течению. Другие товары, включая стекло, кораллы и янтарь, могли быть недостаточно доступны.

Исследование рассматривает несколько вариантов. Среди них выплаты, связанные с крупным рогатым скотом, лошадьми, рабами, данью или военной службой. Золото и серебро дают другое объяснение. Кельтская монета становилась все более значимой в период Ла Тен.

В Манчинге археологи ранее обнаружили клад из 443 золотых монет весом примерно 3,7 килограмма. Другой клад, найденный в Гроссбиссендорфе, содержал 384 золотые монеты. Исследователи предполагают, что такие концентрации драгоценных металлов могли представлять стоимость, сопоставимую с поставкой железа из Дейнхама.

Откуда взялось железо

Чтобы определить, когда были произведены слитки, исследователи извлекли углерод, захваченный в самом металле, и подвергли образцы из трех слитков радиоуглеродному датированию.

Результаты относят предметы к позднему железному веку. Археологические сравнения особенно указывают на поздний III и II века до нашей эры.

Анализ также выявляет ранее неизвестный вариант двухконечного железного прутка. Аналогичные примеры были найдены в некоторых частях Баварии и Австрии. Это дает подсказки о возможном районе производства.

Если металл двигался вниз по течению к Дейнхаму, его источник мог находиться дальше на запад вдоль Дуная. Исследователи выделяют железодобывающие районы вокруг Манчинга, Кельхайма и Верхнего Пфальца как правдоподобные кандидаты.

Кельхайм, примерно в 220 километрах выше по течению от Дейнхама по реке, был связан с важным поселением железного века и близлежащими железными ресурсами.

Что это значит для истории

Происхождение этих прутьев остается неясным. Текущий анализ микроэлементов и металлографии может определить, исходили ли они из одной мастерской или нескольких производственных центров.

Пока что открытие в Дейнхаме дает редкую оценку количества железа, циркулировавшего в Центральной Европе до римского завоевания. Осталась не просто коллекция незавершенных металлических предметов, а доказательства коммерческой партии, достаточно большой, чтобы снабдить оружием сотни воинов или значительную часть укреплений города.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity

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