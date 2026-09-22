Зеленский прибыл в Нью-Йорк — запланированы встреча с Трампом и подписание Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской дипломатической делегацией прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано около 20 встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, американскими сенаторами и членами Палаты представителей, руководителями международных организаций, крупных компаний и аналитических центров.

«Подготовлен к подписанию и новый Drone Deal. Конечно, главный приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев намерен добиваться усиления противовоздушной обороны Украины и обеспечения достаточного финансирования. С какой страной предполагается подписать новое соглашение в формате Drone Deal, украинская сторона пока не уточняет.

О встрече Зеленского и Трампа президенты договорились во время телефонного разговора 20 сентября. Зеленский тогда заявил, что встреча в Нью-Йорке «может многое изменить», и сообщил о подготовленных предложениях по деэскалации и вопросам безопасности. Белый дом также подтвердил, что встреча с украинским президентом включена в программу Трампа во время Генеральной Ассамблеи ООН.

В Нью-Йорке должен состояться саммит международной «Крымской платформы». По словам Зеленского, ожидается участие представителей большого числа государств на высоком уровне. Президент Украины поблагодарил партнеров за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

Елена Зеленская во время визита выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета и представит на площадке ООН результаты саммита первых леди и джентльменов. У нее также запланированы встречи с представителями американского бизнеса и благотворительных организаций, президентом Всемирного банка и супругой премьер-министра Великобритании.

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