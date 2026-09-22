ЕС не смог согласовать снятие санкций с Усманова и Фридмана — переговоры продолжатся

Страны Евросоюза пока не смогли окончательно согласовать компромисс, предусматривающий снятие персональных санкций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление ограничений против примерно 3000 других физических и юридических лиц, связанных с Россией, сразу на три года. В понедельник, 21 сентября, послы 27 стран ЕС предварительно согласовали эту схему, однако при последующем утверждении правительствами ее не поддержала Латвия. Переговоры должны возобновиться во вторник, 22 сентября, пишет Reuters.

Предложенный компромисс предусматривал исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка и одновременно продление остальных персональных санкций на 36 месяцев вместо обычных шести или двенадцати. Для утверждения такого решения необходимо согласие всех 27 государств ЕС. Действующие ограничения были ранее в чрезвычайном порядке продлены всего на семь дней, до 22 сентября, после того как страны Евросоюза не смогли договориться об их очередном продлении.

Требование об исключении Усманова из списка первоначально выдвигала Словакия, а в сентябре его неожиданно поддержала Франция. По сведениям Reuters, Париж объясняет свою позицию соображениями национальной безопасности. Европейские дипломаты утверждают, что Франция оказалась под давлением Азербайджана, где находятся под стражей по меньшей мере двое граждан Франции, один из которых осужден по обвинению в шпионаже. По словам собеседников агентства, Баку добивается снятия санкций с Усманова. Азербайджан отвергает утверждения о таком давлении.

После этого Люксембург потребовал снять ограничения и с Михаила Фридмана. Фридман требует от Люксембурга около 16 миллиардов долларов в рамках международного арбитражного разбирательства. По словам дипломатов ЕС, Люксембург считает, что сохранение санкций против Фридмана при одновременном исключении Усманова может ослабить его позицию в этом споре.

Ряд стран, прежде всего государства Балтии, выступили против такого компромисса. Литва заявила, что снятие ограничений может создать впечатление, что на санкционную политику ЕС можно воздействовать внешним давлением.

ЕС ввел персональные санкции против Усманова и Фридмана после российского вторжения в Украину в 2022 году. Ограничения предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на въезд. В обосновании санкций ЕС называл Усманова бизнесменом с «особенно тесными связями» с Владимиром Путиным. В отношении Фридмана действующая редакция санкционного списка ЕС указывает, в частности, на его связи с компаниями Alfa Group и на деятельность компаний группы, связанную с российскими государственными структурами и оборонной промышленностью. Оба предпринимателя оспаривали основания санкций в европейских судах.

21 сентября появились сообщения о том, что ЕС уже решил снять санкции с Усманова и Фридмана. Однако они отражали промежуточный этап переговоров. По последней информации Reuters, окончательного согласия 27 стран пока нет: предложение вновь будет обсуждаться во вторник.

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