 

Лайнер KLM развернулся над Атлантикой из-за пожара, вызванного бывшим гендиректором авиакомпании

22.09.2026, 10:48, Разное
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Самолет авиакомпании KLM, выполнявший рейс из Амстердама в карибский Кюрасао, выл вынужден вернуться в аэропорт Схипхол после того, как произошел пожар в одной из кабинок бизнес-класса.

Причиной возгорания стал заряжающий телефон пауэр-банк, оставленный без присмотра уснувшим пассажиром. Инструкции категорически запрещают это делать. Взрыв прибора разбудил мужчину, который пострадал в ходе инцидента.

Экипаж потушил возгорание, нанесшее ущерб отделке салона и иллюминатору. Несмотря на то, что самолет находился в воздухе пять с половиной часов, было принято решение лечь на обратный курс.

В сообщении KLM по соображениям приватности не называется имя пострадавшего, однако другие пассажиры сообщили, что это бывший генеральный директор компании и бывший министр транспорта Нидерландов Камиэль Эрлингс.


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