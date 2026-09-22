Министр обороны Австралии признал — в Китае пропали комплектующие F-35

Австралийский министр обороны Ричард Марлз признал, что при транспортировке из Австралии в США в Китае пропали комплектующие к новейшему боевому самолету F-35. Везший их корабль сделал остановку в порт Гонконга.

О пропаже первым сообщило издание Politico. По его сведениям, среди комплектующих были, в том числе, фонари кабины пилотов, оснащенные противорадарной технологией. В публикации говорилось о том, что доступ к американским военным секретам мог получить Китай.

Однако глава оборонного ведомства утверждает, что груз не содержал «чувствительных» комплектующих. Он рассказал о начале расследования: «В конечном итоге, этим будут заниматься правительство США и компания Lockheed».

На вооружении Австралии находится 72 самолета F-35, располагают ими и другие американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего Япония и Южная Корея. Переброска комплектующих ведется постоянно и находится в ответственности производителя.

Добавим, что возможность попадания передовых военных технологий в руки китайцев вызывает в США значительное беспокойство. Согласно публикациям СМИ, это замедлило реализацию соглашения о поставках F-35 Саудовской Аравии.

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