 

В Йом Кипур в Бруклине прошла еврейская «молитва искупления за грех геноцида в Газе»

22.09.2026, 9:18, Разное
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Сотни пропалестинских еврейских активистов приняли участие в состоявшейся в Бруклине в Судный день «молитве искупления за грех геноцида в Газе». Мероприятие было проведено также в преддверии визита в Нью-Йорк премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

«Мы – группа евреев, которые говорят нет этническим чисткам, нет рукотворному голоду, нет использованию денег американских налогоплательщиков для уничтожения целых семей. Военным преступникам нечего делать в нашем городе – в эту священную неделю или любую другую», – заявил кандидат в Конгресс США от Демократической партии Брэд Ландер, союзник мэра Зохрана Мамдани.

Организаторами мероприятия выступили группы «Евреи за расовую и экономическую справедливость» и «Раввины за перемирие». Манифестация солидарности с жителями Газы проводится третий год подряд, отмечает Religion News Service.

Нью-Йорк – город с самой большой еврейской общиной в мире. Его мэр Зохран Мамдани, первый мусульманин на этом посту, занимает антисионистскую позицию, и в прошлом обвинял Израиль в геноциде. При этом он отрицает, что подобные заявления подпитывают насилие против евреев.


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