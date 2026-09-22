 

В Великобритании впервые предъявлены обвинения в связи с геноцидом в Руанде

22.09.2026, 4:03, Разное
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В Лондоне арестован 65-летний врач руандийского происхождения Винсент Браун, ранее носивший имя Винсент Баджинья. Ему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с геноцидом тутси в Руанде в 1994 году. Это первый случай, когда в Великобритании предъявлены обвинения в связи с участием в этом геноциде, сообщила Королевская прокурорская служба (CPS).

Брауну предъявлено одно обвинение в действиях, способствовавших геноциду, и шесть обвинений в действиях, способствовавших убийствам как преступлению против человечности. По версии обвинения, в апреле 1994 года в Кигали он направлял действия других людей и подстрекал их к убийствам представителей народа тутси. Обвинения предъявлены в соответствии со статьей 52 британского закона о Международном уголовном суде 2001 года.

Расследование вело подразделение британской полиции по расследованию военных преступлений. Оно началось в сентябре 2019 года после официального обращения властей Руанды с просьбой расследовать деятельность лиц, предположительно причастных к геноциду в районе Ругэнге в Кигали. Полиция сообщает, что расследование продолжалось семь лет и потребовало значительного международного сотрудничества.

Браун, уроженец Кигали, в настоящее время живет в лондонском районе Ислингтон. Он прибыл в Великобританию как проситель убежища в 1998 году, а в 2004 году получил британское гражданство и сменил имя. Ранее он работал в благотворительной организации, помогавшей медицинским работникам-беженцам.

22 сентября Браун должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом. Полиция Великобритании продолжает расследования в отношении других подозреваемых в причастности к геноциду в Руанде. В ходе массовых убийств 1994 года примерно за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек, главным образом тутси, а также умеренные хуту.


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