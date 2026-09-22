 

Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

22.09.2026, 4:45, Разное
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранские СМИ сообщили, что самолет с возглавляемой им дипломатической делегацией приземлился в Нью-Йорке во второй половине дня 21 сентября по местному времени. Перед поездкой в США Аракчи посетил Доху, где провел консультации с руководством Катара.

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила въезд главе иранского внешнеполитического ведомства, несмотря на продолжающуюся войну между США и Ираном. 17 сентября Госдепартамент сообщил, что в соответствии с обязательствами США как страны, где находится штаб-квартира ООН, «основная делегация» Ирана сможет принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи. Визы получили в том числе Аракчи и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

При этом состав иранской делегации существенно ограничен. По сведениям AP, Соединенные Штаты выдали визы основным членам делегации и необходимому персоналу, однако Тегеран заявил, что визы не получили некоторые сопровождающие лица, в том числе представители президентской пресс-службы и иранские журналисты.

Находясь в США, представители Ирана будут ограничены в передвижении. По сведениям Reuters, им разрешено перемещаться главным образом между штаб-квартирой ООН, представительством Ирана при ООН, резиденцией иранского посла и аэропортом имени Джона Кеннеди. Кроме того, США сохранили запрет для иранских чиновников и членов их семей на приобретение предметов роскоши и некоторых других товаров.

Пезешкиан должен прибыть в Нью-Йорк 22 сентября и выступить перед Генеральной Ассамблеей в среду, 23 сентября. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности встретиться с ним на полях ГА ООН. Тегеран такую встречу не анонсировал.

Визит иранской делегации проходит на фоне продолжающихся военных действий между США и Ираном и отсутствия соглашения о полном восстановлении судоходства через Ормузский пролив или возвращении сторон к переговорам по иранской ядерной программе.


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