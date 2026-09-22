Прекращение приема Оземпика может повысить риск сердечного приступа и инсульта

Новое исследование показало, что сердечно-сосудистые преимущества препаратов GLP-1 исчезают значительно быстрее, чем накапливаются. У пациентов с диабетом 2 типа, прервавших лечение даже на полгода, риск инфаркта, инсульта и смерти резко возрастает. Через два года без терапии он повышается на 22 процента по сравнению с теми, кто продолжает прием.

Масштаб проблемы: каждый восьмой и каждый второй

Препараты GLP-1, включая семаглутид (Ozempic, Wegovy) и тирзепатид (Mounjaro, Zepbound), стремительно набирают популярность для лечения диабета и снижения веса. Примерно каждый восьмой взрослый в США сейчас использует эти лекарства.

Однако статистика прекращения приема тревожит. Около половины пациентов бросают терапию в первый год. Причины банальны: стоимость, побочные эффекты, перебои с поставками. Многие воспринимают GLP-1 как временное решение для похудения, не осознавая, что эти препараты лечат хронические состояния.

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе решили выяснить, что происходит с сердцем, когда пациенты прекращают лечение.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные более 333 тысяч американских ветеранов с диабетом 2 типа. Из них 132 551 человек принимали GLP-1, а 201 136 — сульфонилурею, другой класс препаратов от диабета.

Наблюдение длилось три года. Каждые полгода исследователи проверяли статус лечения. За это время 26 процентов пользователей GLP-1 полностью прекратили прием. Еще примерно 23 процента пережили перерыв длительностью не менее шести месяцев, после чего возобновили терапию.

Основной показатель, который отслеживали ученые, — серьезные сердечно-сосудистые события: инфаркт, инсульт и смерть от любых причин.

Что показали результаты: накопление и обнуление

Непрерывное лечение дало максимальный эффект. Пациенты, принимавшие GLP-1 все три года, имели на 18 процентов меньший риск сердечно-сосудистых событий по сравнению с группой на сульфонилурее. Это примерно на четыре события меньше на каждые 100 человек за три года.

Короткие курсы не работали. Те, кто принимал GLP-1 менее 18 месяцев, не показали значимого снижения риска к концу исследования.

Прерывание лечения ослабило защиту. Пациенты, делавшие перерыв и возобновлявшие прием, получили в среднем лишь 12-процентное снижение риска вместо 18-процентного.

Каждый месяц без препарата увеличивал опасность. По сравнению с непрерывным приемом, перерыв на шесть месяцев повышал риск на 4-8 процентов. Год без лечения — на 14 процентов. Два года — на 22 процента.

«Метаболический хлыст»: что происходит с организмом

Старший автор исследования, доктор Зияд Аль-Али, описал этот эффект как «метаболический хлыст».

Когда пациент принимает GLP-1, у него снижается вес, нормализуется давление, падает уровень холестерина и уменьшается системное воспаление. При прекращении приема все эти улучшения откатываются назад. Вес возвращается — это видно. Но невидимые изменения не менее опасны: воспаление вспыхивает с новой силой, давление растет, холестерин поднимается.

Именно этот резкий разворот метаболических процессов наносит удар по сердцу и сосудам.

Доктор Аль-Али подчеркнул: восстановление приема помогает вернуть часть защиты, но не всю. Препарат оставляет своего рода шрам. То, что накапливалось годами, может быть потеряно за полтора года.

Что это значит для пациентов и врачей

Исследование меняет представление о GLP-1. Это не курс лечения, после которого можно вернуться к прежней жизни. Это хроническая терапия, аналогичная препаратам от давления или холестерина.

Врачам, по мнению авторов, следует рассматривать приверженность лечению GLP-1 как самостоятельный клинический результат, а не второстепенную деталь. Для пациентов же вывод прост: если начали принимать GLP-1, будьте готовы к длительному пути. Прерывание приема — не безобидное решение. Оно несет реальные риски для сердца.

Результаты исследования опубликованы в BMJ Medicine.

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