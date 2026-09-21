 

Трамп в последний момент отменил авиаудары по хуситам

21.09.2026, 19:34, Разное
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Президент США Дональд Трамп был готов отдать приказ о нанесении ударов по позициям хуситов в Йемене, однако в последний момент отказался от операции. Об этом сообщили The New York Times и Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным The New York Times, первоначально Трамп выступал против американского вмешательства, однако изменил решение после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который просил США помочь остановить наступление хуситов. После разговора президент поручил Пентагону подготовить варианты.

Подготовка дошла до финальной стадии: военное командование утвердило список целей, а на выбранные для операции американские самолеты уже загружали боеприпасы. Axios пишет, что командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер в субботу представил министру обороны Питу Хегсету варианты удара по хуситам. Однако в середине дня в воскресенье Трамп вновь изменил решение и отменил удары.

Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне комментировать сообщения отказались.

По данным американских СМИ, в администрации опасались, что прямое вступление США в боевые действия против хуситов откроет еще один фронт на Ближнем Востоке. Среди рисков называлась также возможность ответных действий хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, одного из важнейших маршрутов мирового судоходства.


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