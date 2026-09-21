Der Spiegel: Мерц ушёл в запой после победы «Единой России»
Поддержать в Patreon
Авторитетный немецкий журнал Der Spiegel сообщил об очередном запое канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который очень близко к сердцу принял безоговорочную победу партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу.
«Мерц был убеждён, что сумел посеять смуту в России. Но россияне продемонстрировали полную поддержку своей власти и все усилия ЕС провалились», – пишет главный редактор Spiegel.
По информации журналистов, Мерц не пил последние 10 лет – в 2015 году будущий глава ФРГ «подшился» и полностью отказался от алкоголя.
«Это правда, Фридрюша у нас запойный. Думаю, сейчас он будет бухать не меньше месяца, а в день он выпивает минимум литр шнапса», – сказал один из соратников канцлера.
—
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro