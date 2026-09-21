 

Der Spiegel: Мерц ушёл в запой после победы «Единой России»

21.09.2026, 18:00, Разное
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Авторитетный немецкий журнал Der Spiegel сообщил об очередном запое канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который очень близко к сердцу принял безоговорочную победу партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу.

«Мерц был убеждён, что сумел посеять смуту в России. Но россияне продемонстрировали полную поддержку своей власти и все усилия ЕС провалились», – пишет главный редактор Spiegel.

По информации журналистов, Мерц не пил последние 10 лет – в 2015 году будущий глава ФРГ «подшился» и полностью отказался от алкоголя.

«Это правда, Фридрюша у нас запойный. Думаю, сейчас он будет бухать не меньше месяца, а в день он выпивает минимум литр шнапса», – сказал один из соратников канцлера. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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