 

ООН — удары США по судам могут быть классифицированы как преступления против человечности

21.09.2026, 18:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Удары американских военных по судам, которые США подозревают в перевозке наркотиков, нарушают международное право и могут квалифицироваться как преступления против человечности. К такому выводу пришел спецдокладчик ООН по правам человека и борьбе с терроризмом Бен Сол.

В опубликованной в понедельник записке Сол указал, что с сентября 2025 года США нанесли не менее 68 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане за пределами своих территориальных вод. В результате погибли 223 человека. По его оценке, есть «разумные основания» считать эти нападения преступлениями против человечности.

Сол утверждает, что даже если находившиеся на судах люди были членами организаций, признанных США террористическими, эти группы не совершали вооруженного нападения на Соединенные Штаты, которое давало бы Вашингтону право ссылаться на самооборону. Он назвал удары «серией внесудебных убийств» и заявил, что они не могут быть оправданы ни международным гуманитарным правом, ни законодательством о борьбе с терроризмом и наркотиками.

Последний такой удар был нанесен 19 сентября в Карибском море. Южное командование вооруженных сил США заявило, что разведданные подтверждали участие судна в наркотрафике и что в результате были убиты четыре человека, которых американские военные назвали «наркотеррористами».

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявлял, что операция Southern Spear направлена на борьбу с «наркотеррористами» и защиту США от наркотиков.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.09 / Администрация Трампа тайно депортировала 25 тысяч мигрантов в страны, к которым те не имели отношения

21.09 / Der Spiegel: Мерц ушёл в запой после победы «Единой России»

21.09 / Женя Беркович в третий раз помещена в ШИЗО, ей не дают необходимых лекарств

21.09 / Батарея из кирпичей может нагреваться до 1800°C и запасать энергию в виде тепла

21.09 / «Первый в мире поединок морских беспилотников» произошел в акватории Черного моря

21.09 / Dyson выпустила звездолет от мира зубных щеток

21.09 / В Британии пропалестинские активисты перекрыли подъезды к заводу Elbit Systems

21.09 / При расчёте пенсий начнут учитывать «полезные условия труда»

21.09 / Трамп хочет построить в Вашингтоне триумфальную арку с дронами, оружием и снайперами

21.09 / «Мы благодарим граждан за поддержку партии и правительства»: каждый проголосовавший россиянин сможет получить почётную грамоту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике