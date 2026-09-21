ООН — удары США по судам могут быть классифицированы как преступления против человечности

Удары американских военных по судам, которые США подозревают в перевозке наркотиков, нарушают международное право и могут квалифицироваться как преступления против человечности. К такому выводу пришел спецдокладчик ООН по правам человека и борьбе с терроризмом Бен Сол.

В опубликованной в понедельник записке Сол указал, что с сентября 2025 года США нанесли не менее 68 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане за пределами своих территориальных вод. В результате погибли 223 человека. По его оценке, есть «разумные основания» считать эти нападения преступлениями против человечности.

Сол утверждает, что даже если находившиеся на судах люди были членами организаций, признанных США террористическими, эти группы не совершали вооруженного нападения на Соединенные Штаты, которое давало бы Вашингтону право ссылаться на самооборону. Он назвал удары «серией внесудебных убийств» и заявил, что они не могут быть оправданы ни международным гуманитарным правом, ни законодательством о борьбе с терроризмом и наркотиками.

Последний такой удар был нанесен 19 сентября в Карибском море. Южное командование вооруженных сил США заявило, что разведданные подтверждали участие судна в наркотрафике и что в результате были убиты четыре человека, которых американские военные назвали «наркотеррористами».

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявлял, что операция Southern Spear направлена на борьбу с «наркотеррористами» и защиту США от наркотиков.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro