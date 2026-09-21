 

Администрация Трампа тайно депортировала 25 тысяч мигрантов в страны, к которым те не имели отношения

21.09.2026, 18:03, Разное
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Администрация Трампа тайно депортировала более 25 тысяч мигрантов в страны, к которым те не имели никакого отношения.

Источником этой информации является расследование консорциума журналистов Forbidden Stories, проведенное совместно с 26 мировыми СМИ (включая The Guardian).

С момента вступления Дональда Трампа в должность в январе 2025 года США выслали по меньшей мере 25447 человек в 28 стран. Из них около 20000 были отправлены на автобусах в Мексику, а более 5000 – самолетами в страны Латинской Америки, Африки, Центральной Азии и Карибского бассейна (включая такие государства, как Камерун, Палау и Эсватини), с которыми у депортируемых не было никаких личных или семейных связей.

Вашингтон заключил тайные соглашения с 35 странами, выделив на реализацию программы не менее 410 миллионов долларов. Переговоры велись через специально созданное в Госдепартаменте «Управление по реэмиграции» (Office of Remigration).

18 сентября 2026 года Федеральный апелляционный суд США признал практику высылки мигрантов в третьи страны незаконной, указав на нарушение процессуальных прав (отсутствие надлежащего уведомления и возможности оспорить решение в суде). Однако администрация заявляет о намерении обжаловать это решение и продолжать программу.


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