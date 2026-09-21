В Польше подняты в воздух истребители из-за российских ударов по Украине

В Польше подняты в воздух истребители в связи с российской воздушной атакой на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши, передает польский информационно-аналитический портал XYZ.

Одновременно приведены в состояние готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Жителям части Люблинского воеводства было направлено предупреждение о том, что в польском воздушном пространстве действует военная авиация.

В командовании подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, прежде всего районов, расположенных вблизи потенциально опасных зон.

По данным польских СМИ, российские беспилотники в это время наносили удары по западным районам Украины. Сообщений о нарушении воздушного пространства Польши не поступало.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro