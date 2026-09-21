 

В Польше подняты в воздух истребители из-за российских ударов по Украине

21.09.2026, 23:03, Разное
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В Польше подняты в воздух истребители в связи с российской воздушной атакой на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши, передает польский информационно-аналитический портал XYZ.

Одновременно приведены в состояние готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Жителям части Люблинского воеводства было направлено предупреждение о том, что в польском воздушном пространстве действует военная авиация.

В командовании подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, прежде всего районов, расположенных вблизи потенциально опасных зон.

По данным польских СМИ, российские беспилотники в это время наносили удары по западным районам Украины. Сообщений о нарушении воздушного пространства Польши не поступало.


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