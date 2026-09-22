Мамдани перед визитом Нетаниягу в Нью-Йорк — «Он военный преступник и архитектор геноцида»

Накануне визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани обрушился с новыми нападками на израильского лидера. Трибуной он избрал телеканал CNN.

«Я уже говорил, что считаю Нетаниягу военным преступником и архитектором чудовищного геноцида палестинского народа. И если Международный уголовный суд счел, что он заслуживает ареста за нарушение международного права, то как мы можем говорить, что выше этого?» – заявил он.

Израильский премьер прибывает в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее Мамдани пригрозил ему арестом на основании ордера МУС, однако впоследствии ему пришлось признать, что он не обладает необходимыми для этого полномочиями.

Мамдани – первый мусульманин, занявший пост мэра города с самым большим еврейским населением в мире. Его резкая антиизраильская риторика привела к росту антисемитских инцидентов в США, несмотря на то, что сам он такую связь отвергает.

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