Витамин С против рака крови: датские врачи раскрыли неожиданные данные о выживаемости

Многие из нас годами покупают его за копейки в ближайшей аптеке — просто «для иммунитета». Но ученые из Дании выяснили: обычная аскорбиновая кислота может стать настоящим спасением для тех, кто стоит на пороге страшного диагноза. Речь идет о пациентах с ранними стадиями рака крови — именно у них добавка показала феноменальный результат, который медики сами не ожидали увидеть.

Специалисты из Копенгагенского университетского госпиталя «Ригсхоспиталет» подвели итоги масштабного клинического исследования под названием EVITA. Их работа опубликована в авторитетном научном журнале Cancer. Медики решили проверить теорию о том, что высокие дозы антиоксиданта способны влиять на развитие опасных клеток.

Как проходило исследование EVITA

В эксперименте приняли участие 109 человек из Дании и США. Все они имели подтвержденные предраковые состояния или ранние формы злокачественных процессов в крови. Участников разделили на две равные группы. Первая группа ежедневно получала по 1000 миллиграммов (ровно 1 грамм) витамина С. Вторая группа принимала пустышки-плацебо. Эксперимент длился ровно двенадцать месяцев под строгим контролем врачей.

Главный парадокс результатов: клетки растут, люди живут

Ученые замеряли основной показатель — скорость деления патологических клеток. Здесь их ждал сюрприз: статистически значимой разницы между группой плацебо и группой витамина не вышло. Опухолевые маркеры вели себя одинаково в обоих случаях.

Однако общая картина здоровья участников разительно отличалась. У людей на аскорбинке изменился характер воспалительных реакций в организме. Именно эти скрытые биохимические сдвиги привели к резкому снижению тяжелых осложнений. В группе витамина С гораздо реже фиксировались пневмония, острый асептический артрит, внутренние кровотечения и анемия. Единственным минусом стали более частые проблемы с пищеварением.

Сухие цифры статистики, которые поражают

За три года наблюдений из жизни ушли 35 участников испытания. Казалось бы, болезнь берет свое. Но если посмотреть на разбивку внутри групп, становится ясно, чей организм лучше справлялся с нагрузкой.

Группа плацебо: зафиксирован 21 летальный исход (из 54 человек). Группа витамина С: умерло всего 14 человек (из 55 человек).

Дополнительный математический анализ подтвердил то, во что сначала отказывались верить: выживаемость среди принимавших добавку оказалась статистически выше. Для таких диагнозов, как миелодиспластический синдром низкого риска, хронический миеломоноцитарный лейкоз и клональная цитопения неопределенного значения, это огромный шаг вперед.

Почему нельзя бежать в аптеку прямо сейчас

Несмотря на впечатляющие цифры, авторы работы призывают сохранять холодную голову. Они подчеркивают: пока нет никаких доказательств того, что витамин С напрямую атакует опухоль или останавливает мутацию генов. Скорее всего, мощный антиоксидант просто снимает системное воспаление и укрепляет сосуды, помогая телу бороться с побочными эффектами болезни.

На данный момент врачи категорически не рекомендуют использовать этот метод самостоятельно. Данных недостаточно для смены протоколов лечения. Чтобы окончательно подтвердить пользу высоких доз аскорбинки, медикам предстоит запустить следующее испытание — уже полноценное исследование третьей фазы с участием сотен новых пациентов.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Cancer.

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