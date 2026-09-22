 

Российские учёные разработали план затопления Франции водами Байкала

22.09.2026, 16:15, Разное
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Профессор института географии РАН Павел Романов в эфире «Первого канала» рассказал о проекте «Климатический ответ коллективному Западу» – он предусматривает «воздействие» на недружественные страны с помощью возобновляемых природных ресурсов.

Учёные предлагают использовать Байкал для затопления Франции – по прогнозу специалистов, благодаря ресурсам самого большого озера на Земле можно покрыть метровым слоем воды всю территорию самой большой страны ЕС.

«Дайте нам команду и за сутки мы превратим все земли Макрона и его клики в сплошной океан – не выживет абсолютно никто. Уверен, что после этого они будут бояться даже косо посмотреть в нашу сторону», – сказал доктор географических наук.

Стоимость разработки проекта «Наш ответ коллективному Западу» составила 30 миллиардов рублей. В ближайшее время учёные опубликуют результаты своей работы в одном из ведущих отечественных научных журналов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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