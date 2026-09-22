JetKVM Mini W обеспечит удаленный доступ к компьютеру даже с мертвой Windows

Компания JetKVM запустила в продажу гаджет JetKVM Mini W и стоит он всего $42. Ранее такие устройства были нишевыми и использовались в серверах — либо профессионалами, которые готовы платить много, лишь бы всегда иметь доступ к своему ПК. Всегда – это даже когда Windows «упала», либо компьютер вовсе не загружается.

Принцип действия JetKVM Mini W в том, что устройство подключается к компьютеру и получает доступ к клавиатуре, мышке и видеовыходу, в результате чего вы имеет доступ к системе и можете действовать так, будто сидите перед компьютером. А сами может быть хоть в тысяче километров от него – лишь бы работал интернет. Можно выполнять все привычные действия с ПК — например, удаленно переслать себе забытый файл. И даже зайти в BIOS, починить Windows, а если все совсем плохо – переустановить систему.

Размеры Mini W составляют всего 42 x 42 x 23 мм, как спичечный коробок. Настройка выполняется через Bluetooth, после чего устройство подключается к Wi-Fi и работает через веб-интерфейс. Подключиться можно как через облачный сервис JetKVM, так и организовав удаленный доступ внутри собственной VPN-сети. Также есть слот под microSD, куда можно заранее записать софт для восстановления системы и загрузочный диск Windows. JetKVM также добавляет опциональный компонент OS Services для macOS и Linux.

Ценность подобного устройства неописуема для тех, кто работает в техподдержке или имеет дальних родственников, у которых часто случаются проблемы с компьютером. Не надо больше мучительно пытаться понять у далеких от цифровых технологий людей, что случилось, или как что-то поменять в настройках системы — это можно сделать и самостоятельно. Такой функционал существовал и раньше — его давали программы удаленного доступа, но они становились бесполезны, если не работает сама ОС. А с JetKVM Mini W при цене всего $42 облегчить себе жизнь сможет каждый.Источник — JetKVM

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