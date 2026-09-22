 

В Великобритании предотвращен теракт против еврейской общины Манчестера

22.09.2026, 18:18, Разное
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Контртеррористическая полиция Великобритании задержала двух мужчин по подозрению в подготовке нападения на еврейскую общину в районе Манчестера. Об этом сообщают Sky News и The Independent.

Оба подозреваемых, которым около 30 лет, были задержаны 20 сентября на Ньютон-стрит в Манчестере. После ареста их доставили для дальнейшего расследования в Лондон. Суд разрешил оставить мужчин под стражей до 27 сентября.

В рамках расследования также были проведены обыски по адресам в Ливерпуле и Солфорде.

По словам старшего координатора контртеррористической полиции Вики Эванс, задержания стали результатом длительного расследования, которое позволило предотвратить нападение на еврейскую общину в районе Манчестера.


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