Подписано соглашение об обеспечении американских интересов в Гренландии

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фридрих Нильсен подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии. Церемония состоялась в штаб-квартире ООН.

«Достижение договоренности заняло немало времени. Результатом договора станут фантастические долгосрочные отношения трех подписывающих сторон», – заявил Трамп. Он подтвердил, что США создадут в Гренландии две новые военные базы.

«Новое соглашение уважает права Дании и Гренландии, одновременно достигая цели США не допустить, чтобы иностранные противники получили доступ к острову», – сказала Фредериксен.

Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев угроз Трампа «захватить» Гренландию, так как, по его словам, она критически важна для национальной безопасности США в связи с ее стратегическим расположением и минеральными ресурсами. Условия соглашения так и остаются неизвестными.

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