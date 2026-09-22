 

Король Иордании с трибуны ООН обвинил Израиль в попытке вытеснить палестинцев с их земель

22.09.2026, 20:18, Разное
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Король Иордании Абдалла II, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Израиль в попытке сделать создание палестинского государства невозможным. По его словам, это происходит одновременно за счет разрушений в секторе Газы и фактической аннексии территорий в Иудее и Самарии.

Абдалла II заявил, что нападения на палестинцев в Иудее и Самарии нельзя считать действиями небольшой группы нарушителей закона. Он назвал их частью политики, направленной на вытеснение палестинцев с их земель. Король также обвинил международное сообщество в том, что оно на протяжении многих лет предпочитало «управлять» палестино-израильским конфликтом вместо того, чтобы добиваться его урегулирования.

С критикой Израиля выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что ООН не справляется со своей задачей по поддержанию мира, и вновь призвал реформировать Совет Безопасности. Эрдоган также призвал другие страны усилить международное давление на Израиль из-за ситуации в секторе Газы.

Президент Турции выразил сожаление в связи с отсутствием на заседании главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса и призвал государства, которые пока не признали палестинское государство, пересмотреть свою позицию.


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