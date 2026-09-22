 

В Германии возле американской авиабазы разбился военный самолет

22.09.2026, 16:48, Разное
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Во вторник, 22 сентября, возле американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц разбился военный самолет. По предварительным данным, один человек получил ранения, пишет немецкое издание Welt.

Bild пишет, что очевидцы видели, как самолет быстро терял высоту, после чего над территорией базы поднялся густой столб дыма. Издание со ссылкой на SWR сообщает, что с базы взлетели два военных самолета, один из которых затем разбился. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться.

Тип разбившегося самолета официально пока не подтвержден. На авиабазе Шпангдалем размещены американские истребители F-16, однако немецкие СМИ на данный момент осторожно называют разбившуюся машину военным самолетом.


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