Выключатель в голове: как один белок поможет остановить гибель нейронов при деменции

Болезнь Альцгеймера долгие годы считалась приговором, но теперь ситуация меняется. Ученые обнаружили скрытый механизм, который буквально парализует защитные силы нашего мозга. Оказалось, что спасти нервные клетки можно, просто нажав на невидимый молекулярный выключатель.

Специалисты опубликовали сенсационные данные о том, что им удалось найти способ восстановить работу иммунной системы внутри черепной коробки и усмирить перевозбужденные нейроны. Пока методика успешно отработана лишь на лабораторных грызунах, но она открывает совершенно новую страницу в борьбе со старческим слабоумием.

Как ломается защита мозга

В норме наш мозг охраняют специальные иммунные стражи — клетки микроглии. Они работают как дворники: находят поврежденные участки, поглощают токсичный мусор и поддерживают порядок среди нейронов. Однако при болезни Альцгеймера эти защитники засыпают. Одновременно сами нервные клетки начинают работать на износ, выдавая хаотичные электрические сигналы, которые еще больше разрушают ткань мозга.

Главный виновник: белки PD-1 и PD-L1

Исследователи выяснили причину этой капитуляции. Виновниками оказались те же самые белки, которые раковые опухоли используют для маскировки от иммунитета — PD-1 и PD-L1. Эти молекулы посылают мозгу ложный сигнал тревоги о том, что все в порядке, заставляя микроглию бездействовать перед лицом нарастающей угрозы.

Команда ученых решила пойти ва-банк. Они ввели специальное антитело прямо в мозг мышей с моделью Альцгеймера, чтобы заблокировать работу белка PD-L1. Это сработало как будильник для спящих клеток-защитников.

Что изменилось после блокировки

После введения препарата картина изменилась на глазах. Микроглия очнулась от спячки и снова начала активно реагировать на повреждения. Аномально высокая электрическая активность нейронов пошла на спад. По сути, ученым удалось частично вернуть мозгу его молодость и способность к самоочищению.

Однако здесь кроется важная деталь. Исследователи пока не проверяли, стал ли подопытный грызун лучше ориентироваться в лабиринте или запоминать дорогу домой. Методика восстановила физиологию тканей, но прямое влияние на когнитивные функции и скорость потери памяти остается под вопросом.

Масштабы проблемы и смежные открытия

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня около 57 миллионов человек живут с деменцией, и львиная доля этих случаев — именно болезнь Альцгеймера. Ранее наука уже сталкивалась с парадоксами микроглии: например, при боковом амиотрофическом склерозе выяснилось, что эти клетки иногда ошибочно атакуют абсолютно здоровые двигательные нейроны, принимая их за мертвые из-за специфических сигналов на поверхности.

Что дальше?

Авторы работы уверены: управление этими иммунными процессами станет главным оружием медиков будущего. Сейчас они планируют масштабные проверки, чтобы понять, способен ли этот подход замедлить необратимое угасание разума. Если эффект подтвердится на более крупных испытаниях, человечество получит реальный шанс остановить эпидемию деменции.

Итоги работы специалистов опубликованы в журнале Science Advances.

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