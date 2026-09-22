Генсессия ООН открылась с критики действий Израиля в Газе, а также в Иудее и Самарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии.

Гутерриш осудил нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года, назвав его «чудовищным террористическим нападением». Вместе с тем он заявил, что последовавшая за ним израильская военная операция в секторе Газы привела к масштабам гибели людей и разрушений, которых он не видел за годы пребывания на посту генерального секретаря ООН.

Говоря об Иудее и Самарии, Гутерриш заявил, что насилие, перемещение палестинцев и расширение израильских поселений подрывают перспективы мирного урегулирования и «вызывают опасения по поводу осуществления этнической чистки». Он также призвал не допустить исчезновения перспективы решения конфликта на основе принципа «двух государств».

Генсек ООН напомнил и о временных мерах, предписанных Международным судом ООН в рамках дела по Конвенции о геноциде, подчеркнув, что все стороны обязаны соблюдать международное право и решения суда.

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