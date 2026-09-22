 

Генсессия ООН открылась с критики действий Израиля в Газе, а также в Иудее и Самарии

22.09.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии.

Гутерриш осудил нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года, назвав его «чудовищным террористическим нападением». Вместе с тем он заявил, что последовавшая за ним израильская военная операция в секторе Газы привела к масштабам гибели людей и разрушений, которых он не видел за годы пребывания на посту генерального секретаря ООН.

Говоря об Иудее и Самарии, Гутерриш заявил, что насилие, перемещение палестинцев и расширение израильских поселений подрывают перспективы мирного урегулирования и «вызывают опасения по поводу осуществления этнической чистки». Он также призвал не допустить исчезновения перспективы решения конфликта на основе принципа «двух государств».

Генсек ООН напомнил и о временных мерах, предписанных Международным судом ООН в рамках дела по Конвенции о геноциде, подчеркнув, что все стороны обязаны соблюдать международное право и решения суда.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.09 / Выключатель в голове: как один белок поможет остановить гибель нейронов при деменции

22.09 / В Австралии создали первый в мире плавучий титан

22.09 / Российские учёные разработали план затопления Франции водами Байкала

22.09 / США предоставят Аббасу Аракчи охрану по его просьбе

22.09 / Витамин С против рака крови: датские врачи раскрыли неожиданные данные о выживаемости

22.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1672-й день войны

22.09 / 6 потерянных страниц нашли спустя век: кембриджские историки собрали средневековый пазл

22.09 / Мамдани перед визитом Нетаниягу в Нью-Йорк — «Он военный преступник и архитектор геноцида»

22.09 / Мозг ребенка и движение: что происходит при врожденных нарушениях моторики

22.09 / «Справедливая Россия» поблагодарила «ЦИК и вышестоящие инстанции» за оказанное доверие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике