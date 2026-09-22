Зависит от контекста. Ученые РАН нашли язык, где род существительного меняется по смыслу
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Лингвист описал необычную особенность редкого бесписьменного бартангского языка, на котором говорят на Памире. Во время полевых исследований ученый фиксировал, как одно и то же существительное может согласовываться и по мужскому, и по женскому роду — в зависимости от того, имеет ли говорящий в виду конкретный объект или объект вообще. Например, «у меня в руках теплое одеяло» требует женского рода, а «в каждом доме было такое одеяло» — мужского. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Вопросы языкознания».
Бартангский язык — один из восточноиранских языков Памира. По имеющимся оценкам, на нем говорят около 5,5 тысячи человек. Лингвисты стремятся исследовать его особенности, чтобы лучше понять, как устроены разные языковые системы, в чем они похожи и чем различаются. Для малых и бесписьменных языков такая работа имеет и практическое значение: описание грамматики, создание словарей, запись и обработка текстов помогают сохранить язык для будущих поколений.
В русском языке род существительного обычно закреплен за самим словом: «стол» — мужского рода, «книга» — женского. В бартангском все сложнее: одно и то же существительное в некоторых случаях может согласовываться и по мужскому, и по женскому роду. Исследователи заметили, что формы мужского рода чаще используются, когда речь идет о предмете или явлении вообще, о группе предметов или отвлеченном понятии, а женского — когда имеется в виду отдельный предмет. Однако причины этих перемен и правила, которым они подчиняются, оставались неясными.
Исследователь из Института языкознания РАН (Москва) выяснил, что эти колебания не случайны. Выбор рода связан с понятием референтности именной группы, в которой употребляется существительное. Если именная группа соотносится с конкретным объектом, то она называется референтной, если не подразумевается никакой конкретный объект, то нереферентной. Например, если слово adyāl — «одеяло» — используют, когда говорят о конкретном объекте, как в предложении «Возьми это одеяло, оно теплое», связанные с этим словом формы согласуются по женскому роду. Но в предложении «В каждом памирском доме было одеяло, которое шили самостоятельно» речь идет не о каком-то конкретном одеяле, а об одном из множества подобных объектов. В этом случае согласование происходит по мужскому роду. То есть в этом случае референтная именная группа «это одеяло» противопоставляется нереферентной «одеяло, которое шили самостоятельно».
Чтобы выяснить, насколько распространена эта закономерность, исследователь работал с носителями бартангского языка во время экспедиций в 2023 и 2024 годах. В селах Басид, Чадуд и Бардара, расположенных в Таджикистане, в исследовании приняли участие 11 человек в возрасте от 20 до 78 лет. Ученый просил жителей этих населенных пунктов переводить предложения на бартангский язык и оценивать, какие варианты звучат правильно.
Первые результаты показали, что родовые колебания встречаются чаще и проявляются более системно, чем исследователь предполагал до начала работы. Тогда он менял задания, проводил новые опросы и дополнял материал. В итоге ученый проанализировал более 500 примеров употребления существительных в разных контекстах.
Анализ показал, что правила согласования по роду зависят от того, что именно обозначает существительное. Исследователь выделил пять классов имен существительных: неодушевленные имена, низшие животные, высшие животные, одушевленные имена мужского пола и одушевленные имена женского пола. К высшим животным относятся, например, птицы и млекопитающие, к низшим — рыбы, насекомые и змеи.
Для каждого класса действуют свои правила. Например, у неодушевленных существительных выбор рода зависит от контекста: когда речь идет о конкретном объекте, возможны обе формы, а когда упоминается объект вообще, женская форма уже невозможна. Для слов, обозначающих низших животных, картина обратная: о конкретном животном говорят только в женском роде, а о виде в целом — в обоих. Высшие животные могут согласовываться по обоим родам, и выбор рода помогает уточнить пол: женский или мужской. Слова, обозначающие мужчин и женщин, напротив, сохраняют соответствующий род независимо от контекста.
Подобные случаи известны и в других языках мира: род может приобретать и дополнительные функции — например, выражать размер объекта или собирательность. Однако ситуация, когда одни и те же показатели одновременно выражают род и референтность — то есть то, обозначает ли слово конкретный объект, — встречается крайне редко. Именно поэтому данные о правилах в бартангском языке важны для лингвистов, изучающих разнообразие грамматических систем.
«Изначально мне было интересно подробнее рассмотреть принципы, по которым имени в бартангском языке приписывается тот или иной род. Однако уже первые собранные материалы показали, что родовые колебания оказались гораздо более распространенным и системным явлением, чем я ожидал. В итоге стало ясно, что описать правила приписывания рода можно только с учетом этих колебаний. В дальнейшем я планирую изучить сходные явления в языках, родственных бартангскому. Сравнение поможет лучше понять, как работает эта система в бартангском языке, а также историю ее возникновения и развития», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Артем Бадеев, младший научный сотрудник Института языкознания РАН.
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