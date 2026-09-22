Зависит от контекста. Ученые РАН нашли язык, где род существительного меняется по смыслу

Лингвист описал необычную особенность редкого бесписьменного бартангского языка, на котором говорят на Памире. Во время полевых исследований ученый фиксировал, как одно и то же существительное может согласовываться и по мужскому, и по женскому роду — в зависимости от того, имеет ли говорящий в виду конкретный объект или объект вообще. Например, «у меня в руках теплое одеяло» требует женского рода, а «в каждом доме было такое одеяло» — мужского. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Вопросы языкознания».

Бартангский язык — один из восточноиранских языков Памира. По имеющимся оценкам, на нем говорят около 5,5 тысячи человек. Лингвисты стремятся исследовать его особенности, чтобы лучше понять, как устроены разные языковые системы, в чем они похожи и чем различаются. Для малых и бесписьменных языков такая работа имеет и практическое значение: описание грамматики, создание словарей, запись и обработка текстов помогают сохранить язык для будущих поколений.

В русском языке род существительного обычно закреплен за самим словом: «стол» — мужского рода, «книга» — женского. В бартангском все сложнее: одно и то же существительное в некоторых случаях может согласовываться и по мужскому, и по женскому роду. Исследователи заметили, что формы мужского рода чаще используются, когда речь идет о предмете или явлении вообще, о группе предметов или отвлеченном понятии, а женского — когда имеется в виду отдельный предмет. Однако причины этих перемен и правила, которым они подчиняются, оставались неясными.

Исследователь из Института языкознания РАН (Москва) выяснил, что эти колебания не случайны. Выбор рода связан с понятием референтности именной группы, в которой употребляется существительное. Если именная группа соотносится с конкретным объектом, то она называется референтной, если не подразумевается никакой конкретный объект, то нереферентной. Например, если слово adyāl — «одеяло» — используют, когда говорят о конкретном объекте, как в предложении «Возьми это одеяло, оно теплое», связанные с этим словом формы согласуются по женскому роду. Но в предложении «В каждом памирском доме было одеяло, которое шили самостоятельно» речь идет не о каком-то конкретном одеяле, а об одном из множества подобных объектов. В этом случае согласование происходит по мужскому роду. То есть в этом случае референтная именная группа «это одеяло» противопоставляется нереферентной «одеяло, которое шили самостоятельно».

Чтобы выяснить, насколько распространена эта закономерность, исследователь работал с носителями бартангского языка во время экспедиций в 2023 и 2024 годах. В селах Басид, Чадуд и Бардара, расположенных в Таджикистане, в исследовании приняли участие 11 человек в возрасте от 20 до 78 лет. Ученый просил жителей этих населенных пунктов переводить предложения на бартангский язык и оценивать, какие варианты звучат правильно.

Первые результаты показали, что родовые колебания встречаются чаще и проявляются более системно, чем исследователь предполагал до начала работы. Тогда он менял задания, проводил новые опросы и дополнял материал. В итоге ученый проанализировал более 500 примеров употребления существительных в разных контекстах.

Анализ показал, что правила согласования по роду зависят от того, что именно обозначает существительное. Исследователь выделил пять классов имен существительных: неодушевленные имена, низшие животные, высшие животные, одушевленные имена мужского пола и одушевленные имена женского пола. К высшим животным относятся, например, птицы и млекопитающие, к низшим — рыбы, насекомые и змеи.

Для каждого класса действуют свои правила. Например, у неодушевленных существительных выбор рода зависит от контекста: когда речь идет о конкретном объекте, возможны обе формы, а когда упоминается объект вообще, женская форма уже невозможна. Для слов, обозначающих низших животных, картина обратная: о конкретном животном говорят только в женском роде, а о виде в целом — в обоих. Высшие животные могут согласовываться по обоим родам, и выбор рода помогает уточнить пол: женский или мужской. Слова, обозначающие мужчин и женщин, напротив, сохраняют соответствующий род независимо от контекста.

Подобные случаи известны и в других языках мира: род может приобретать и дополнительные функции — например, выражать размер объекта или собирательность. Однако ситуация, когда одни и те же показатели одновременно выражают род и референтность — то есть то, обозначает ли слово конкретный объект, — встречается крайне редко. Именно поэтому данные о правилах в бартангском языке важны для лингвистов, изучающих разнообразие грамматических систем.

«Изначально мне было интересно подробнее рассмотреть принципы, по которым имени в бартангском языке приписывается тот или иной род. Однако уже первые собранные материалы показали, что родовые колебания оказались гораздо более распространенным и системным явлением, чем я ожидал. В итоге стало ясно, что описать правила приписывания рода можно только с учетом этих колебаний. В дальнейшем я планирую изучить сходные явления в языках, родственных бартангскому. Сравнение поможет лучше понять, как работает эта система в бартангском языке, а также историю ее возникновения и развития», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Артем Бадеев, младший научный сотрудник Института языкознания РАН.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro