700 лет назад ей отрезали нос, а после смерти похоронили лицом вниз: в Китае впервые нашли доказательство древней казни

В китайской провинции Хэнань археологи обнаружили скелет женщины, которой при жизни отрезали нос. Рана полностью зажила, что означает: она выжила после увечья и прожила еще несколько лет. Это первое в Китае материальное доказательство применения наказания отрезанием носа. Исторические источники описывают эту казнь на протяжении тысячелетий, но подтвердить ее существование по костям до сих пор не удавалось. После смерти женщину похоронили лицом вниз. Это единственное такое захоронение на всем кладбище.

Случайная деталь, которая раскрыла древнюю тайну

В 2019 году археологи исследовали могильник Санчжиюань в городском округе Саньмэнься. Всего было раскопано 299 захоронений разных эпох. Среди них было погребение под номером M318. Сначала оно не привлекло особого внимания.

Позже исследователи вернулись к фотографиям, сделанным во время раскопок, и заметили необычную деталь. Скелет лежал лицом вниз. Все остальные погребенные на этом кладбище были уложены на спине, лицом вверх.

Эта аномалия заставила ученых присмотреться к черепу. Компьютерная томография показала, что носовые кости были рассечены посередине. Носовое отверстие оказалось необычно широким: 34,35 миллиметра против среднего значения 25,39 миллиметра у других женщин из того же могильника. Внутренние костные структуры носа отсутствовали. Края повреждения были гладкими и имели явные следы заживления.

Заживление костей означает, что нос был отрезан при жизни. Женщина выжила после увечья и прожила достаточно долго, чтобы рана полностью затянулась.

Почему ученые исключили другие причины

Исследователи рассматривали несколько версий происхождения травмы.

Если бы речь шла о случайном падении или ударе, обычно страдали бы не только носовые кости. Скулы, верхняя челюсть и передние зубы тоже получили бы повреждения. Но у этого черепа окружающие кости остались целыми, а передние зубы сохранились полностью.

Если бы причиной была проказа или сифилис, на скелете остались бы более обширные патологические изменения. Однако других следов подобных заболеваний не обнаружили.

Повреждение оказалось слишком точным и локальным. Оно не походило на случайную травму. Скорее, это было намеренное, контролируемое рассечение.

С учетом пола женщины, ее возраста (40–45 лет) и эпохи (примерно 1298–1404 годы, конец династии Юань и начало династии Мин) исследователи пришли к выводу: наиболее вероятной причиной было наказание отрезанием носа.

Два тысячелетия в текстах, но ни одного подтверждения в костях

Отрезание носа в древнем Китае имело собственное название. Оно входило в систему так называемых пяти наказаний наряду с отсечением головы, отрубанием ног, кастрацией и клеймением лица. Упоминания об этой казни встречаются в источниках, относящихся еще к древним династиям. Сам иероглиф встречается уже в надписях на гадательных костях.

В законах эпохи Юань отрезание носа предусматривалось за кражу крупного скота. Если человек крал лошадь или корову, ему отрезали нос. За кражу свиньи или овцы наказывали мягче: в первый раз клеймили, во второй раз ставили клеймо на лицо, и только при третьем нарушении применяли отсечение носа.

Однако все эти сведения оставались исключительно текстовыми. Археологи никогда не находили реальных скелетных доказательств. До этого случая.

Она выжила, и кто-то помог ей остаться в живых

Заживление раны говорит о том, что после казни женщине оказали помощь. В ту эпоху медицинские возможности были ограничены. Чтобы выжить после отрезания носа, нужно было остановить кровотечение, предотвратить инфекцию и облегчить боль. Все это требовало участия других людей.

Профессор Ван Цянь из Техасского университета A&M, один из соавторов работы, выдвинул предположение: женщина, вероятно, носила искусственный нос, чтобы скрыть увечье. Основанием послужили костные разрастания вокруг носового отверстия. Такие наросты могли возникнуть из-за длительного давления постороннего предмета на кость.

Изотопный анализ показал, что ее рацион состоял в основном из проса. Животного белка в ее пище почти не было. Это типичный рацион простого человека, а не знати. Она не была важной персоной. Она была обычной сельской женщиной.

Похоронена лицом вниз: унижение продолжилось и после смерти

Ее похоронили лицом вниз. Из 299 захоронений на этом кладбище только одно было таким.

В древнем Китае погребение лицом вниз встречалось редко. В исторические периоды такая поза обычно связывалась с преступниками, позорной смертью или социальным исключением. Исследователи предполагают, что выбор позы мог быть связан с ее статусом осужденной. Возможно, так хотели скрыть ее изувеченное лицо. А возможно, это было продолжением унижения после смерти.

Сколько еще таких свидетельств осталось незамеченными

Профессор Ван Цянь отметил, что многие извлеченные из земли черепа уже повреждены или неполны. Повреждения от отрезания носа легко принять за обычную костную травму. В этом случае ученым помогло то, что они вернулись к фотографиям раскопок и обратили внимание на необычное положение тела.

Если этот случай будет подтвержден, он станет первым научно обоснованным археологическим доказательством применения наказания отрезанием носа в Китае. Казнь, описанная в текстах две тысячи лет назад, наконец обрела конкретное лицо.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

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