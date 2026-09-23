 

Хакеры ShinyHunters заявили о взломе систем ФБР и краже данных сотрудников

23.09.2026, 5:00, Разное
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Международная хакерская группировка ShinyHunters заявила, что получила доступ к системам Федерального бюро расследований США и похитила данные большого числа действующих и бывших сотрудников ФБР, а также кандидатов на работу в ведомстве. ФБР подтвердило, что расследует сообщения о несанкционированной активности, затронувшей сайт FBIjobs.gov. Об этом пишет Reuters.

ShinyHunters опубликовала заявление в даркнете и передала Reuters образец данных примерно о 5000 сотрудниках ФБР. В нем содержались имена, домашние адреса, номера социального страхования, сведения о местах службы, а в некоторых случаях и данные членов семей. Reuters удалось частично подтвердить подлинность информации как минимум в десяти случаях, в том числе сведений о директоре ФБР Каше Пателе. При этом агентство не смогло установить, откуда именно были получены эти данные и действительно ли они были похищены из внутренних систем ФБР.

Хакеры также продемонстрировали изображение якобы измененной ими страницы сайта ФБР. Независимо подтвердить подлинность снимка Reuters не удалось, однако во вторник на FBIjobs.gov действительно появилось сообщение о том, что сайт и портал для кандидатов на должность специального агента временно недоступны. Позднее ФБР заявило, что знает о сообщениях о «несанкционированной активности» и ведет расследование.

По утверждению ShinyHunters, атака стала ответом на заявление ФБР в мае 2026 года, в котором бюро подробно описало методы группировки и рекомендовало ее жертвам не платить выкуп. Хакеры утверждают, что получили сведения «почти обо всех агентах ФБР» и людях, когда-либо подававших заявления о приеме на работу в ведомство. Масштаб этих утверждений независимо не подтвержден.

Бывшая сотрудница ФБР Синтия Кайзер, ныне работающая в компании Halcyon, сказала Reuters, что утечки персональных данных сотрудников правоохранительных органов особенно опасны: такая информация может использоваться преступниками для угроз, давления и преследования следователей и членов их семей. ShinyHunters считается одной из наиболее известных группировок, занимающихся кибервымогательством и кражей крупных массивов данных.


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