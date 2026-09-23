 

ВСУ — ночью перехвачены 122 воздушных цели. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 514 БПЛА

23.09.2026, 9:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 161 барражирующих боеприпасов и ударных БПЛА (в том числе реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 барражирующих боеприпасов и 119 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб в Полтавской, Запорожской, Одесской и Житомирской областях, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 514 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Башкортостана, Татарстана, а также над Азовским и Черным морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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