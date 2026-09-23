 

Власти Китая ведут расследование возможной утечки секретной информации в США через ИИ-компании

23.09.2026, 11:30, Разное
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Как пишет издание The Information, регулятор киберпространства КНР начал расследование против китайских компаний DeepSeek и Moonshot AI, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта. Они подозреваются в передаче США секретных данных.

Расследование было начато после того, как американская компания Anthropic опубликовала 154-страничный отчет, согласно которому, семь китайских компаний без разрешения использовали Claude. Использование носило масштабный характер, а запросы передавались через DeepSeek и Moonshot AI. Те использовали обмен информации для обучения собственных ИИ-разработок.

Согласно документу, Moonshot AI с мая по июль передал 23 миллиона запросов, а DeepSeek только за две недели июля – 12 миллионов. Эти запросы включали чувствительную информацию от частных пользователей, международных корпораций и государственных структур.

В публикации отмечается, что речь может идти о секретных сведениях о народно-освободительной армии Китая и службах государственной безопасности, в том числе – о системах слежки за гражданами. Власти КНР не могут оставить без ответа потенциальную передачу США государственных тайн.

24 сентября в США пройдут переговоры американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Искусственный интеллект станет одним из главных вопросов на повестке дня.


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