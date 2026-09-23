В Австралии нашли два новых вида палочников: один прятался в исчезающем лесу другой — под чужим именем

Ученые из Сиднейского университета обнаружили два новых вида палочных насекомых в тропическом Квинсленде. Один из них обитает только в критически исчезающих тропических лесах Маби, которых осталось всего 1050 гектаров. Второй вид десятилетиями существовал в научных записях, но под чужим именем.

Палочников трудно найти, и дело не только в маскировке

Палочных насекомых крайне сложно заметить. Они сливаются с ветками и листьями, а их тела напоминают сухие палочки. Однако трудность обнаружения связана не только с маскировкой.

Дело еще и в том, что многие виды остаются неописанными. Ученые находят их в местах, которые уже считаются хорошо изученными. Новое открытие в Квинсленде подтверждает это.

Первый вид: обитатель исчезающего леса Маби

Первый новый вид получил название Anchiale mabiensis. Он обитает в тропических лесах Маби на плато Атертон в Квинсленде. Эти леса относятся к категории критически исчезающих экосистем.

По состоянию на 2021 год осталось всего 1050 гектаров тропического леса Маби. Эти остатки сильно фрагментированы. Они встречаются небольшими участками среди сельскохозяйственных угодий. Это увеличивает их уязвимость: пастбищные и дикие животные, а также инвазивные растения могут проникнуть со всех сторон.

A. mabiensis, по-видимому, является эндемиком этой угрожаемой экосистемы. Он не встречается больше нигде.

Второй вид: десятилетиями скрывался под чужим именем

Второй новый вид — Anchiale robusta. Его открытие представляет собой пример ошибочной идентификации.

Записи об этом крупном палочном насекомом датируются как минимум 1976 годом. Тогда его яйцо было ошибочно идентифицировано как принадлежащее другому виду — Ctenomorphodes briareus. Позже этот вид переименовали в Anchiale briareus.

Новый генетический анализ и тщательное изучение физических особенностей насекомого показали, что A. robusta заслуживает отдельной ветви на эволюционном дереве.

Таксономия как детективная работа

Ученые сравнивают таксономию с детективным расследованием. Даже среди самых фотографируемых и часто упоминаемых насекомых Австралии исследователи продолжают находить виды, которые оставались без научного признания.

Хотя A. robusta довольно близка к A. briareus, их гены и анатомия достаточно различны. Это позволяет считать, что они идут по отдельной траектории при размножении.

Название robusta отражает особенность этого вида. Он крупнее своего сестринского вида.

Яйца палочников: уникальные керамические узоры

Палочные насекомые откладывают одни из самых красивых яиц в природе. Часто они напоминают сложные керамические узоры. Каждое насекомое имеет уникальный тип яйца. Это помогает биологам различать виды.

Яйца A. mabiensis имеют кофейно-коричневый цвет. Они не такие блестящие и удлиненные, как у родственных видов. У них также есть внутренние кольца на крышке яйца. Эта черта пока не встречалась ни у одного другого палочного насекомого.

Яйца A. robusta имеют еще более темный оттенок коричневого. Когда это насекомое впервые откладывает яйца, они очень глянцевые. Но со временем они становятся более бугристыми и матовыми. Поверхность приобретает пепельный вид.

Что это открытие говорит о сохранении природы

Открытие A. mabiensis, скрытого в остатках лесов Маби, напоминает о том, что можно потерять. Если продолжить постепенно разрушать оставшиеся дикие территории, многие виды исчезнут, так и не получив научного описания.

Что касается A. robusta, этот вид все это время прятался прямо под носом. Его открытие показывает, что существующие знания нельзя воспринимать как должное. Часто приходится возвращаться к архивам с открытым умом и делать неожиданные выводы.

Открытие опубликовано в журнале Austral Entomology.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro