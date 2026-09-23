 

В России создадут реестр «интеллектуальных агентов» – лиц с IQ выше 100 пунктов

23.09.2026, 11:15, Разное
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Правительство РФ подготовило проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, обладающих исключительными интеллектуальными способностями» – он предусматривает создание реестра лиц с IQ, превышающим 100 пунктов.

В правительстве заверяют, что так называемые «интеллектуальные агенты» не будут поражены в правах – им только придётся выполнять определённые обязанности в рамках закона, как и иностранным агентам.

«Как говорится в поговорке: тот, кто думает, начинает задумываться. Никто, разумеется, не говорит об ограничениях. Никаких ограничений не будет, это можно пообещать. Просто потребуется отмечаться и выполнять определённые требования, следовать определённым рестрикциям», – рассказал член рабочей группы.

Законопроект содержит и прогрессивные элементы – согласно дорожной карте, планка будет повышена на минус 5 пунктов к 2030 году и ещё на минус 10 пунктов к 2040 году,

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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