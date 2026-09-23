Камала Харрис поддержала кандидата, обвинявшего Израиль в геноциде — «Голос нации»

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, прибыла в штат Мичиган, чтобы поддержать одного из наиболее радикальных представителей Демократической партии Абдула аль-Саида.

Аль-Саид борется за избрание в Сенат США. В случае победы на промежуточных выборах над республиканцем Майком Роджерсом политик станет первым мусульманином в верхней палате американского конгресса. От его успеха во многом зависит демократический контроль над Сенатом.

Абдул – ненавистник Израиля. Он обещает добиваться прекращения американской помощи и в прошлом обвинял Израиль в геноциде. В ходе демократических праймериз он заявлял, что его соперница Хейли Стивенс пытается добиться избрания с помощью «израильских денег». В штате, значительную часть населения которого составляют мусульмане, такие взгляды востребованы.

Выступая в поддержку аль-Саида, Харрис выразила уверенность, что он станет «голосом нации», пишет CNN. Она подчеркнула приверженность кандидата принципам разнообразия и инклюзивности, необходимость защиты материнства и детства среди меньшинств.

Для Харрис это стало первым предвыборным мероприятием после проигрыша Дональду Трампу. Это может свидетельствовать о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах, представив себя связующим звеном между демократическим истеблишментом и усиливающимися прогрессивным крылом.

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